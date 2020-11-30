30.11.2020 17:28

ВИДЕО: Зеленые мартышки начали осваивать новые вольеры Харьковского зоопарка

В большой семье приматов Харьковского зоопарка очередное новоселье. На этот раз свой новый дом начали обживать выходцы из Восточной Африки - зеленые мартышки, которые получили свое название благодаря своего рода «шапочке» зеленого цвета. В природе эти приматы живут в саваннах и на опушках лесов Африканского континента.



zoo.kharkov.ua

Зеленые мартышки ведут древесный образ жизни, вместе с тем обезьяны часто спускаются на землю в поисках пищи и прекрасно бегают по ней. Все это мы учли, создавая новые апартаменты, площадь которых вместе с зоологическими отсеками составляет 89 м2. В вольере размещены многоуровневые деревянные площадки, полочки, гроты, деревья и ветви. Различные гамаки, канаты, лесенки и автопоилки. Сам вольер, обработанный многоуровневым скульптурным бетоном, который создает имитацию скал.

Немного освоившись, приматы начали изучать и испытать различные системы обогащения среды, с большим интересом осматривать свои новые владения и наблюдать за тем, что происходит за вольером через витринное стекло. Процесс адаптации займет определенное время, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что здесь наши зеленые мартышки точно не заскучают и всегда найдут, чем себя занять.