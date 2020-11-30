ВИДЕО: Зеленые мартышки начали осваивать новые вольеры Харьковского зоопарка

В большой семье приматов Харьковского зоопарка очередное новоселье. На этот раз свой новый дом начали обживать выходцы из Восточной Африки - зеленые мартышки, которые получили свое название благодаря своего рода «шапочке» зеленого цвета. В природе эти приматы живут в саваннах и на опушках лесов Африканского континента.
Зеленые мартышки ведут древесный образ жизни, вместе с тем обезьяны часто спускаются на землю в поисках пищи и прекрасно бегают по ней. Все это мы учли, создавая новые апартаменты, площадь которых вместе с зоологическими отсеками составляет 89 м2. В вольере размещены многоуровневые деревянные площадки, полочки, гроты, деревья и ветви. Различные гамаки, канаты, лесенки и автопоилки. Сам вольер, обработанный многоуровневым скульптурным бетоном, который создает имитацию скал.
Немного освоившись, приматы начали изучать и испытать различные системы обогащения среды, с большим интересом осматривать свои новые владения и наблюдать за тем, что происходит за вольером через витринное стекло. Процесс адаптации займет определенное время, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что здесь наши зеленые мартышки точно не заскучают и всегда найдут, чем себя занять.
Если вас осенила внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все планы. Сегодня вы можете впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой дождь, мокрый снег. Днем без существенных осадков, порывы ветра 18-24 м/с.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажность:
давление:
ветер: