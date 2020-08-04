04.08.2020 08:24

В харьковском зоопарке отметили день арбуза (ВИДЕО, ФОТО)

3 августа в разных странах отмечали вкусный праздник - День арбуза. Не обошел празднование дня арбуза и Харьковский зоопарк.



//zoo.kharkov.ua

Сотрудники зоопарка угостили большинство своих воспитанников сладкой и сочной ягодой.

Вкусняшки достались рептилиям, приматам, медведям, крыланам и даже дикобразам. Арбузы полезны для пищеварения животных и обогащения витаминами.



С большим удовольствием арбузами лакомились и слониха Тэнди, и бегемотиха Степанида, а также чернобурки и еноты.

Черно-бурые лисы Джерри и Джина почти сразу приступили к угощению, и лишь время от времени отвлекались на сотрудников, наблюдающих за процессом.

Между тем еноты Мэн и Шоу выбирали мякоть лапками, не отрываясь от такого приятного дела.

Конечно, животные сначала выеда.т вкусную и сочную мякоть, а напоследок оставляют корку.

Хотя слон или бегемот мелкими арбузами может лакомиться целиком, а крупные разбивать ногой и есть по частям.