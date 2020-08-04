В харьковском зоопарке отметили день арбуза (ВИДЕО, ФОТО)

3 августа в разных странах отмечали вкусный праздник - День арбуза. Не обошел празднование дня арбуза и Харьковский зоопарк.
Сотрудники зоопарка угостили большинство своих воспитанников сладкой и сочной ягодой.
Вкусняшки достались рептилиям, приматам, медведям, крыланам и даже дикобразам. Арбузы полезны для пищеварения животных и обогащения витаминами.
С большим удовольствием арбузами лакомились и слониха Тэнди, и бегемотиха Степанида, а также чернобурки и еноты.
Черно-бурые лисы Джерри и Джина почти сразу приступили к угощению, и лишь время от времени отвлекались на сотрудников, наблюдающих за процессом.
Между тем еноты Мэн и Шоу выбирали мякоть лапками, не отрываясь от такого приятного дела.
Конечно, животные сначала выеда.т вкусную и сочную мякоть, а напоследок оставляют корку.
Хотя слон или бегемот мелкими арбузами может лакомиться целиком, а крупные разбивать ногой и есть по частям.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
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