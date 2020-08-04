Главная Темы Харьковский зоопарк В харьковском зоопарке отметили день арбуза (ВИДЕО, ФОТО)
04.08.2020  08:24   

В харьковском зоопарке отметили день арбуза (ВИДЕО, ФОТО)

3 августа в разных странах отмечали вкусный праздник - День арбуза. Не обошел празднование дня арбуза и Харьковский зоопарк.


//zoo.kharkov.ua

Сотрудники зоопарка угостили большинство своих воспитанников сладкой и сочной ягодой.

Вкусняшки достались рептилиям, приматам, медведям, крыланам и даже дикобразам.  Арбузы полезны для пищеварения животных и обогащения витаминами.

С большим удовольствием арбузами лакомились и слониха Тэнди, и бегемотиха Степанида, а также чернобурки и еноты. 

Черно-бурые лисы Джерри и Джина почти сразу приступили к угощению, и лишь время от времени отвлекались на сотрудников, наблюдающих за процессом. 

Между тем еноты Мэн и Шоу выбирали мякоть лапками, не отрываясь от такого приятного дела. 

Конечно, животные сначала выеда.т вкусную и сочную мякоть, а напоследок оставляют корку. 

Хотя слон или бегемот мелкими арбузами может лакомиться целиком, а крупные разбивать ногой и есть по частям.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.07 Харьковский зоопарк День рождения Тенди отметили в зоопарке (ВИДЕО, ФОТО) 07.07 Общество В ночь на Ивана Купала в Харьковском зоопарке наблюдалось необычное свечение. 18.06 Общество Рыбное смузи и душ из песка - как животные харьковского зоопарка на карантине спасаются от июньского зноя (ФОТО, ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 