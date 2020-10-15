15.10.2020 22:20

ФОТО: Игорь Терехов провел встречу с крупными застройщиками Харькова (РЕДПОСТ)

О реализованных проектах и ​​планах на будущее говорил первый вице-мэр с харьковскими застройщиками. Ведь благодаря взаимодействию муниципалитета со строителями в Харькове появилось множество интересных объектов.



Фото: Василий Голосный

Сад Шевченко, парк Горького, новые храмы и еще много важных для Харькова инфраструктурных проектов, вероятно, и не появились бы в городе в таком виде, как они есть, если бы не взаимодействие муниципалитета с застройщиками. Обо всех этих проектах говорил первый вице-мэр Игорь Терехов на встрече со строителями.



«Без плодотворного взаимодействия с горисполкомом ничего бы этого не было. Это очень сложные процессы, они регулируются очень успешно. Важно то, что существует элемент взаимодействия доверия между исполнительной властью и нами» - сообщил Александр Харченко, руководитель компании застройщика.



Также во время беседы первой вице-мэр отметил, что впереди еще много работы - это и строительство зоопарка, и океанариума, и многое другое.



«Мы сотрудничали на объекте регионального центра. Мы вместе сдали вовремя этот проект и, действительно, подобного центра административных услуг в Украине не существует. В Варшаве нам была вручена первая премия за этот объект. И для нас это очень знаково» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.



Застройщики говорят, для них также важно, что об их совместных с муниципалитетом проектах узнают далеко за пределами Украины.



«Чем успешнее, красивее наш город, тем инвестпривлекательность, наших в тому числе, проектов будет выше. Могу сказать, что со стороны городской власти чувствуем поддержку в наших начинаниях, потому что на самом деле мы со своей стороны тоже украшаем своими объектами город и его капитализируем» - сообщил Александр Конюхов, руководитель компании застройщика.



«Для нас очень важно находить конструктивные решения с застройщиками и с Жилстрой-1, и с Жилстрой-2. Потому что это развитие инфраструктуры города Харькова. Я хочу поблагодарить Жилстрой-1 и Жилстрой-2 за то, что это социально ответственный бизнес. По каким бы инфраструктурным вопросам мы не обращались к этим организациям, мы всегда находим отклик, мы всегда находим пути решения. И мы всегда понимаем, что именно на такие тресты мы можем положиться» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.