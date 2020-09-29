29.09.2020 19:12

ФОТО: Первая очередь обновленного сквера у Дома культуры «ХЭМЗ» откроется в ближайшие выходные (РЕДПОСТ)

Четыре месяца прошло с тех пор, как в сквере, недалеко от Дома Культуры «ХЭМЗ», стартовали работы по возведению храма в честь Святого Духа. По инициативе городского головы Геннадия Кернеса было принято решение возродить святыню, которая здесь была разрушена в 30-х годах прошлого столетия.



Фото: Василий Голосный

Со стартом строительства храма в мае началась и реконструкция всей зоны отдыха. С тех пор здесь обустроили пешеходные зоны, отвели отдельные игровые локации для детей, установив для них большие игровые комплексы.

Вдоль аллей установили лавочки и фонари. Обустроили отдельную площадку для выгула животных. Бригады рабочих сейчас укладывают гранит и упорядочивают зеленую зону.

Результаты работ и соответствие их проекту лично проинспектировал первый вице-мэр. Реконструкция ведется так, отметил Игорь Терехов, чтобы создать максимально комфортные условия для отдыха всех слоев населения этого микрорайона.

«Этот сквер был в плачевном состоянии. Сейчас заканчивается его реконструкция. Планируем открыть первую часть этого сквера уже на эти выходные. Думаю, у нас все получиться. Мы планируем объявить конкурс на скульптуру. Подумаем, как задействовать молодых скульпторов, архитекторов для того, чтобы они сделали нам предложение. Мы организуем конкурс и выберем все вместе скульптуру, которая появиться здесь. Все остальное здесь в завершающей стадии и я думаю, что на этих выходных мы откроем первую часть сквера» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.

Но это лишь часть запланированного, отметил первый вице-мэр. Согласно проекту, в сквере появится общественная уборная. А ближе к дому культуры будет обустроена спортивная зона для любителей игры в мини-футбол, настольный теннис и занятий воркаутом. Окончательный вид сквер приобретет с открытием храма Святого Духа.

«Я думаю, что мы к 23 августа следующего года мы откроем этот храм» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.