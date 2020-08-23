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23.08.2020  20:51   

В Харькове открыли Дом недвижимости (ФОТО)

Открытие уникального для Украины объекта - Дома недвижимости - состоялось сегодня, 23 августа, на пл. Павловской, 4.


Фото: Василий Голосный

Теперь в бывшем здании Бюро технической инвентаризации жители города смогут получить более 100 услуг, связанных с недвижимостью. Это, например, регистрация земельных участков и прав на них, оформление разрешительной документации на строительство или реконструкцию зданий и квартир, техническая инвентаризация всех объектов недвижимости, комплексная услуга по оформлению построенных и реконструированных объектов, оформление документов для поставщиков жилищно- коммунальных услуг и пр.

Как отметил во время открытия Дома недвижимости Харьковский городской голова Геннадий Кернес, в новом учреждении объединили все услуги, связанные с недвижимостью, чтобы харьковчане могли оформить нужные документы комплексно и в одном месте. 

«Раньше в этом здании было ГорБТИ. Люди приходили сюда за какими-то справками, документами, в архив и т.д. Но в современных условиях мы можем делать все по одному нажатию кнопки. Поэтому мы решили собрать в этом здании все услуги, связанные с оформлением недвижимости. Желаю всем, кто будет работать в этом учреждении, чтобы их труд был спокойным, интересным и полезным для жителей города. А еще хочу поблагодарить строителей,  которые сделали все возможное, чтобы БТИ было открыто, а харьковчанам хочу сказать спасибо за терпение, пока велось строительство. А теперь они смогут пользоваться здесь всеми услугами», - отметил Геннадий Кернес.

В Доме недвижимости будут размещены профильные исполнительные органы городской власти - Департамент регистрации, Департамент территориального контроля, Харьковское бюро технической инвентаризации, новый Центр предоставления административных услуг и др.

Для посетителей в Доме недвижимости построены два больших, современных фронт-офиса с удобными зонами ожидания, которые смогут принимать по 25 человек одновременно, лифт для людей с инвалидностью и т. д. Для заявителей предусмотрена электронная очередь.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  бти, кернес, харьков, открытие
 
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