22.07.2020 15:51

В Харькове реконструируют три большие зоны отдыха (ФОТО)

В городе приступили к реконструкции Холодногорского сквера, парка Победы на Салтовке и сквера на бульваре Юрьева.



Фото: Василий Голосный

В частности, сегодня, 22 июля, журналисты ознакомились с ходом работ в Холодногорском сквере на ул. Волонтерской.

Как сообщил заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Евгений Пасенов, в сквере установят три больших игровых блока для детей разного возраста: 1-3, 3-7 и 7-10 лет, построят силовой спорткомлпекс, стритбольную площадку на три кольца, паркур-зону и малый скейт-парк, установят теннисные столы.

«Плюс ко всему обновим покрытие на аллеях сквера и сделаем дополнительные дорожки, которые уже протоптали люди. Также в сквере построим новый туалет и домик «Харьковзеленстроя» для хознужд, заменим освещение и установим ограждение от дороги, чтобы обезопасить детей», - рассказал Евгений Пасенов.

Работы в Холодногорском сквере планируется завершить ко Дню города.

Кроме того, к 23 августа планируется открыть после реконструкции центральную аллею парка Победы. По словам Евгения Пасенова, на аллее заменят покрытие, обустроят новые фонтаны, освещение, установят новые лавочки и урны, а также смонтируют новую ливневую канализацию и систему полива газонов.

Заместитель директора департамента отметил, что Салтовка - самый густонаселенный район, где живет около 500 тыс. человек. В районе есть зоны отдыха возле родников, а большого современного парка, где люди могли бы отдохнуть и позаниматься спортом, нет.

«По площади парк Победы в три раза больше сада Шевченко: если площадь сада Шевченко составляет около 17,6 га, то парка Победы - 47 га. Реконструкция парка будет проходить подобно реконструкции сада Шевченко. Мы начнем с центральной аллеи, после чего будут обустраиваться боковые стороны, где будут установлены детские площадки, большой урбан-парк, туалеты, масса зон для отдыха, спорта, велодорожка», - рассказал Евгений Пасенов.

Также демонтажные работы начались в сквере на бульваре Юрьева. По словам заместителя директора департамента, пять лет назад его капитально отремонтировали, но с учетом количества людей, которые там проводят время, и величины микрорайона, сквер пришел в плохое состояние. Перед реконструкцией в нем заменят теплосети, потом обновят фонтан, дорожное покрытие, освещение, построят большой урбан-парк. Сроки открытия сквера на бульваре Юрьева будут определены позже.

«Мы уходим из центра в районы города. Еще хотим реконструировать Алексеевский лугопарк, но пока там все на предпроектном уровне», - отметил Евгений Пасенов.

Также он сообщил, что всего по городу ремонт выполняется на 27 объектах коммунального хозяйства, в том числе из-за случаев вандализма.