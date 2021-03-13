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13.03.2021  19:07   

Игорь Терехов: «Нужно встречаться с людьми, общаться, чтобы знать, какие проблемы их беспокоят, для того, чтобы наша работа была эффективной»

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 13 марта провел несколько выездных встреч с жителями Холодногорского района.


Фото: Василий Голосный

Вместе с заместителями городского головы, директорами профильных департаментов и  предприятий Игорь Терехов зафиксировал просьбы жителей домов по улицам Большая Панасовская, Холодногорская и Лагерная.
Большая часть обращений жителей касалась ремонта внутриквартальных дорог, подъездов, входных групп, внутридомовых сетей, установки тепловых счетчиков и благоустройства придомовых территорий.

В частности, во дворе домов по ул. Большой Панасовской, 224, 226, 228, 232/1, 232 планируется благоустройство придомовой территории. По просьбам жителей там оборудуют футбольное поле, установят спортивные тренажеры, детскую площадку и лавочки для отдыха. Кроме того, комплексное благоустройство ожидает двор десятиэтажного  дома по ул. Лагерной, 71/1. Там появится новая локация для отдыха, отремонтируют внутриквартальную дорогу, подъезды и входные группы, обустроят пешеходные дорожки и пандусы. Поскольку двор является открытым, по просьбе жильцов на дороге возле дома также установят дорожный знак «Осторожно, дети» и «лежачих полицейских».

«К нам поступает очень много просьб по установке детских и спортивных площадок. Там, где они необходимы, обязательно будем добавлять. Приятно, что люди хотят заниматься спортом, развивать его. Не менее радует сложившаяся в городе демографическая ситуация. Мы видим, что нашим детям нужно больше локаций для игр, поэтому количество детских площадок мы также будем увеличивать. Как и в других районах, есть проблемные вопросы в сфере ЖКХ: ремонты кровли, подъездов, лифтов, внутриквартальных дорог, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек. Профильные департаменты и предприятия уже включили просьбы харьковчан в рабочие планы. К выполнению большинства из них они приступят, как только потеплеет», - отметил после встречи Игорь Терехов.

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Тэги:  харьков, терехов, встреча, люди, холодногорский
 
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