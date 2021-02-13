Игорь Терехов: Парк Маяковского в районе ХТЗ будет реконструирован (ФОТО)

Парк культуры и отдыха им. В. Маяковского, расположенный возле станции метро «Тракторный завод», ожидает глобальная реконструкция.
Как сообщил сегодня, 13 февраля, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, долгое время этому парку не уделялось внимание с точки зрения организации досуга местных жителей, в том числе и по объективным причинам. Но теперь ситуация изменится, поскольку за последние годы этот район значительно преобразился.
«Здесь появилось много новых жилых домов, и это место было бы очень востребованным среди местных жителей. Поэтому мы планируем построить здесь так называемую «тихую зону» - для отдыха, с лавочками, аллеями и летним кинотеатром. Дальше будут расположены площадки для футбола и баскетбола, тренажеры и скейтодром. Но мы еще думаем, как организовать локации, чтобы дети могли здесь заниматься техническими видами спорта - картингом и тому подобным», - отметил Игорь Терехов.
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