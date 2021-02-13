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13.02.2021  17:51   

Игорь Терехов: Парк Маяковского в районе ХТЗ будет реконструирован (ФОТО)

Парк культуры и отдыха им. В. Маяковского, расположенный возле станции метро «Тракторный завод», ожидает глобальная реконструкция.


Фото: Василий Голосный

Как сообщил сегодня, 13 февраля, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, долгое время этому парку не уделялось внимание с точки зрения организации досуга местных жителей, в том числе и по объективным причинам. Но теперь ситуация изменится, поскольку за последние годы этот район значительно преобразился.

«Здесь появилось много новых жилых домов, и это место было бы очень востребованным среди местных жителей. Поэтому мы планируем построить здесь так называемую «тихую зону» - для отдыха, с лавочками, аллеями и летним кинотеатром. Дальше будут расположены площадки для футбола и баскетбола, тренажеры и скейтодром. Но мы еще думаем, как организовать локации, чтобы дети могли здесь заниматься техническими видами спорта - картингом и тому подобным», - отметил Игорь Терехов.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  хтз, реконструкция, харьков, парк маяковского, терехов
 
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