26.01.2021 20:25

Игорь Терехов провел личный прием граждан(ФОТО)

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сегодня, 26 января, провел в мэрии встречу с жителями Харькова.



Фото: Василий Голосный

К секретарю городского совета за помощью в разрешении различных коммунальных и жилищных вопросов обратилось около 30 человек. Большинство просьб харьковчан касались ремонта дорог, выделения материальной помощи, содействия в решении жилищных вопросов и т.д.



В частности, с просьбой заменить старые элементы детской площадки, которая находится возле дома №52 по пер. Решетниковскому, обратилась Елена Свириденко. По ее словам, три новые конструкции осенью уже поставили, но замены требуют абсолютно все элементы. Также требуется поставить вокруг площадки ограждение, поскольку рядом находится проезжая часть. Игорь Терехов пообещал, что в рамках программы по установке детских площадок в жилом секторе эта просьба будет выполнена.



Также по поручению секретаря горсовета будет решен и ряд других вопросов, с которыми обратилась заявительница. В частности, в следующем году будет реконструрован стадион школы №20.



С жалобой к городскому секретарю обратились жители дома №57/63 по Московскому проспекту. Они сообщили, что из-за размещения в их доме продуктового магазина они испытывают ряд неудобств: в квартиры доносятся неприятные запахи, шум, под окнами постоянно стоят автомобили, которые обслуживают этот магазин, идет разгрузка товара, после которой остается неубранный мусор. Игорь Терехов отметил, что этот объект всегда был архипроблемным, поскольку дом старый и размещение в нем заведений общественного питания ранее не предусматривалось.



«В любом случае я стану на сторону жильцов. Я понимаю, что решить эту проблему для владельца магазина – задание не из легких. Но я также понимаю, в какой ситуации находятся жильцы. Я даю возможность договориться. Пускай жильцы поставят вам свои требования, а вы постараетесь их выполнить. Если до конца недели компромисс не найдете, будут судебные разбирательства, и магазин закроем», - сказал Игорь Терехов.



Кроме того, с просьбой выделить материальную помощь на лечение к Игорю Терехову обратилась Оксана Матвиенко. Женщина за период с октября 2016 года по сентябрь 2019 перенесла три хирургические операции по удалению грыжи, и сейчас нуждается еще в одной. По поручению Игоря Терехова ей выделят материальную помощь в размере 10 тыс. грн.



Часть обращений харьковчан касались ремонта внутриквартальных дорог и благоустройства придомовых территорий. Игорь Терехов пообещал, что к ремонту некоторых объектов приступят, как только этому позволят погодные условия. Объекты, которые пока не внесены в рабочие планы и для ремонта которых требуются значительные финансирование, будут взяты в работу в следующем году.