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04.01.2021  16:43   

ФОТО: Маленькие харьковчане смогли посетить сказочное представление и встретиться с волшебниками

Путешествие в мир сказок и детства, туда, где добро всегда побеждает зло - такую возможность получили маленькие харьковчане, посетив Муниципальный культурный центр возле стадиона «Металлист».

Здесь на двух этажах развернулся огромный музей сказок. Здесь и царство Снежной королевы, словно сотканное из льда, и школа юного волшебника Гарри Поттера. Есть здесь и сказочный лес, в котором гуляла Алиса, попав в Страну Чудес, и сладкое королевство из страны «Карамелия».
 
«Сказки хочется всегда. В 5 лет, в 10 лет, хочется сказки прекрасной, такой светлой, новогодней! Шикарная атмосфера, очень красиво, нежно. Мы в восторге просто! Здесь замечательно, как будто попали в сказку! В самую замечательную!» - рассказывает Виктория, харьковчанка.
 
«Это вообще наш первый поход на такое мероприятие и нам понравилось! Только не танцевал, а так понравилось, весело! Костюмы хорошие. Ярко, интересно и красиво! Вообще эффект погружения 100% и это понравилось, да и вообще детвора веселилась и всем весело и хорошо. Хороший театр, молодцы ребята!» - делится впечатлениями Сергей, харьковчанин. 
 
«Я хочу поздравить наших харьковчан! Я очень люблю всех людей, которые окружают меня в Харькове, наше прекрасное харьковское руководство. Большая благодарность, что они нам и на площади сделали радость, и вот эти театральные представления для наших деток. Это всех объединяет, объединяет в большую радость, объединяет в большое счастье и от этого мы дружнее и сильнее, и веселее!» - делится впечатлениями Лариса, харьковчанка. 
 
После прогулки по музею дети и взрослые попали на сказочное действо - спектакль «Что там, за дверью ледяной?»
 
Здесь и любимые герои, и вовсе незнакомые персонажи вместе с малышами отправились в забавные и захватывающие приключения в страну сказок.
 
Но даже на этом подарки для детей не закончились. В заключение был главный - встреча с Дедом Морозом в его праздничной резиденции.
 
«Дорогие дети, дорогие родители! С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю. Светлой жизни 100 годов и здоровья 100 пудов! Пускай ваша жизнь будет счастливой, радостной, чтобы солнце заглядывало вам в окно и вы улыбались каждый день, а любовь наполняла ваши сердца! С Новым Годом, с наступающим Рождеством!» - поздравил всех Дед Мороз.

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Тэги:  новый год, дед мороз, харьков, культурный центр, праздник, дети
 
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