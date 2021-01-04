04.01.2021 16:43

ФОТО: Маленькие харьковчане смогли посетить сказочное представление и встретиться с волшебниками

Путешествие в мир сказок и детства, туда, где добро всегда побеждает зло - такую возможность получили маленькие харьковчане, посетив Муниципальный культурный центр возле стадиона «Металлист».

Здесь на двух этажах развернулся огромный музей сказок. Здесь и царство Снежной королевы, словно сотканное из льда, и школа юного волшебника Гарри Поттера. Есть здесь и сказочный лес, в котором гуляла Алиса, попав в Страну Чудес, и сладкое королевство из страны «Карамелия».

«Сказки хочется всегда. В 5 лет, в 10 лет, хочется сказки прекрасной, такой светлой, новогодней! Шикарная атмосфера, очень красиво, нежно. Мы в восторге просто! Здесь замечательно, как будто попали в сказку! В самую замечательную!» - рассказывает Виктория, харьковчанка.

«Это вообще наш первый поход на такое мероприятие и нам понравилось! Только не танцевал, а так понравилось, весело! Костюмы хорошие. Ярко, интересно и красиво! Вообще эффект погружения 100% и это понравилось, да и вообще детвора веселилась и всем весело и хорошо. Хороший театр, молодцы ребята!» - делится впечатлениями Сергей, харьковчанин.

«Я хочу поздравить наших харьковчан! Я очень люблю всех людей, которые окружают меня в Харькове, наше прекрасное харьковское руководство. Большая благодарность, что они нам и на площади сделали радость, и вот эти театральные представления для наших деток. Это всех объединяет, объединяет в большую радость, объединяет в большое счастье и от этого мы дружнее и сильнее, и веселее!» - делится впечатлениями Лариса, харьковчанка.

После прогулки по музею дети и взрослые попали на сказочное действо - спектакль «Что там, за дверью ледяной?»

Здесь и любимые герои, и вовсе незнакомые персонажи вместе с малышами отправились в забавные и захватывающие приключения в страну сказок.

Но даже на этом подарки для детей не закончились. В заключение был главный - встреча с Дедом Морозом в его праздничной резиденции.

«Дорогие дети, дорогие родители! С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю. Светлой жизни 100 годов и здоровья 100 пудов! Пускай ваша жизнь будет счастливой, радостной, чтобы солнце заглядывало вам в окно и вы улыбались каждый день, а любовь наполняла ваши сердца! С Новым Годом, с наступающим Рождеством!» - поздравил всех Дед Мороз.