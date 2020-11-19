Главная Фото Общество ФОТО: Как работает система оплаты банковскими картами в метро Харькова (РЕДПОСТ)
19.11.2020  16:42   

ФОТО: Как работает система оплаты банковскими картами в метро Харькова (РЕДПОСТ)

После станции метро «Госпром», где с сентября можно оплатить проезд в метро банковской карточкой, подобные валидаторы, подключенные к системе, установили еще на нескольких станциях метрополитена.


Фото: Василий Голосный
Турникет в аппаратом для оплаты банковской картой - синего цвета. Оплатить проезд можно не только банковской карточкой, но и при помощи любого NFC-гаджета с Google Pay, Apple Pау (телефон, часы, кольцо). 
 
Система оплаты проезда банковскими картами в метро Харькова внедрена в рамках программы «E-ticket». Первый валидатор заработал в сентябре.
 
Тогда разработчики пообещали протестировать систему и параллельно подключить к ней все харьковские станции. Сейчас, кроме станции «Госпром», «Архитектора Бекетова», валидаторы установлены на станциях «23 Августа», «Ботанический сад», «Метростроителей». 
 
До конца этой недели к системе подсоединят станции ​​метро «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева». 
 
В течение ближайших месяцев, сообщили в муниципалитете, по одному такому аппарату для уплаты банковскими картами планируют установить на всех станциях харьковского метрополитена.

Фотогалерея

Тэги:  метро, банковская карта, харьков, оплата
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.11 Дороги и транспорт ФОТО: На станциях «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева» заработает оплата банковской картой (ХГС) 18.11 Дороги и транспорт На пяти станциях метро можно будет оплатить проезд банковской картой (Горсовет) 13.11 Дороги и транспорт E-ticket: еще на двух станциях метро появились турникеты для оплаты банковской картой (Горсовет)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 