ФОТО: Как работает система оплаты банковскими картами в метро Харькова (РЕДПОСТ)

После станции метро «Госпром», где с сентября можно оплатить проезд в метро банковской карточкой, подобные валидаторы, подключенные к системе, установили еще на нескольких станциях метрополитена.
Тяга к приключениям способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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