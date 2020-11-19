19.11.2020 16:42

ФОТО: Как работает система оплаты банковскими картами в метро Харькова (РЕДПОСТ)

После станции метро «Госпром», где с сентября можно оплатить проезд в метро банковской карточкой, подобные валидаторы, подключенные к системе, установили еще на нескольких станциях метрополитена.



Фото: Василий Голосный

Турникет в аппаратом для оплаты банковской картой - синего цвета. Оплатить проезд можно не только банковской карточкой, но и при помощи любого NFC-гаджета с Google Pay, Apple Pау (телефон, часы, кольцо).

Система оплаты проезда банковскими картами в метро Харькова внедрена в рамках программы «E-ticket». Первый валидатор заработал в сентябре.

Тогда разработчики пообещали протестировать систему и параллельно подключить к ней все харьковские станции. Сейчас, кроме станции «Госпром», «Архитектора Бекетова», валидаторы установлены на станциях «23 Августа», «Ботанический сад», «Метростроителей».

До конца этой недели к системе подсоединят станции ​​метро «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева».

В течение ближайших месяцев, сообщили в муниципалитете, по одному такому аппарату для уплаты банковскими картами планируют установить на всех станциях харьковского метрополитена.