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21.10.2020  22:05   

ФОТО: В Слободском районе открыли большую спортивно-игровую площадку (РЕДПОСТ)

Спортивно-игровую зону открыли сегодня, 21 октября, на пр. Льва Ландау, 6 в Слободском районе.


Фото: Василий Голосный

Там построили площадку для игры в баскетбол, установили тренажеры, теннисные столы, а также два игровых комплекса для детей младшего и старшего  возраста. Территорию спортивно-игровой зоны благоустроили, сделали новые асфальтные дорожки и освещение.

В открытии площадки принял участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что такие локации продолжат строить во всех микрорайонах города.

«Мы - люди дела. По инициативе Геннадия Кернеса была разработана специальная программа, которая предусматривает установку детских и спортивных площадок. Я благодарен всей команде городского головы за работу. На этом мы не остановимся, уже разработаны планы на следующий год. Такие спортивно-игровые зоны очень востребованы, потому что здесь можно проводить время всей семьей», - отметил Игорь Терехов.

Как сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, в 2020 году в Харькове, на территории домов коммунальной формы собственности, кооперативов и частного сектора установили более 300 детских и 100 спортивных площадок.

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Тэги:  спорт, игровая площадка, харьков, дети, терехов, новые дома
 
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