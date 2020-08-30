30.08.2020 13:28

В Харьковском аэроклубе отметили День авиации Украины (ФОТО)

29 августа, в субботу, на аэродроме «Коротич» состоялось празднование Дня авиации Украины и прошла официальная церемония в честь 95-летия Харьковского аэроклуба.



Фото: Василий Голосный

В программе были прыжки парашютистов с флагами Украины, Харькова, ОСОУ, Харьковского аэроклуба, тренировочные полеты постоянного летного состава Харьковского аэроклуба и членов сборной команды Украины по высшему пилотажу:

- Парный пилотаж самолетов Як-52 (А.Останков, О.Кузнецов)

- Проход самолета Lancair Legacy L2K «Пуля» (Д.Файнер)

- Пилотаж вертолета АК-1-3 (В.Томилин)

- Показательные прыжки парашютистов, прыжки: в «тандеме» с инструктором с самолета Ан-2

- Выступление самолетов ХАЗ-30 (С.Филатов, С.Комин)

- Пилотаж самолета Су-31 (А.Агиевич)



Состоялась церемония награждения почетными грамотами и благодарностями работников авиационной сферы, которые внесли вклад в развитие Харьковского аэроклуба и авиационного движения Украины.