В Харьковском аэроклубе отметили День авиации Украины (ФОТО)

29 августа, в субботу, на аэродроме «Коротич» состоялось празднование Дня авиации Украины и прошла официальная церемония в честь 95-летия Харьковского аэроклуба.
В программе были прыжки парашютистов с флагами Украины, Харькова, ОСОУ, Харьковского аэроклуба, тренировочные полеты постоянного летного состава Харьковского аэроклуба и членов сборной команды Украины по высшему пилотажу:
- Парный пилотаж самолетов Як-52 (А.Останков, О.Кузнецов)
- Проход самолета Lancair Legacy L2K «Пуля» (Д.Файнер)
- Пилотаж вертолета АК-1-3 (В.Томилин)
- Показательные прыжки парашютистов, прыжки: в «тандеме» с инструктором с самолета Ан-2
- Выступление самолетов ХАЗ-30 (С.Филатов, С.Комин)
- Пилотаж самолета Су-31 (А.Агиевич)
Состоялась церемония награждения почетными грамотами и благодарностями работников авиационной сферы, которые внесли вклад в развитие Харьковского аэроклуба и авиационного движения Украины.
День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.
В Харькове ожидается ясная погода, правда во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
Православные украинцы 29 августа отмечают Ореховый или Хлебный Спас, который символизирует окончание жатвы и начало посева озимых культур.
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