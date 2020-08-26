26.08.2020 21:29

В Холодногорском сквере ведутся последние приготовления к открытию (ФОТО)

В Холодногорском районе скоро будет практически новый сквер. Сейчас работы по реконструкции находятся на завершающем этапе.



Фото: Василий Голосный

За последний год в Холодногорском сквере произошло много изменений. Во-первых, он получил новое название (раньше это был парк Ленина). Во-вторых, и это главное, здесь в этом году стартовала масштабная реконструкция. От старого сквера остались деревья. Все остальное теперь здесь новое и современное.



Холодногорский сквер готов более чем на 90%, говорят коммунальщики. Из того, что осталось доделать - это обустройство газонов, бесплатный туалет. Также доустанавливают дополнительные элементы игровых площадок. Потому что, как показали первые дни с посетителями - детей здесь много.



Евгений Пасенов, заместитель директора Департамента коммунального хозяйства:



«Заменили полностью все покрытия на плитку и асфальтное покрытие, добавили озеленение, проложили капельный полив возле озеленения. Добавили детских площадок. Теперь у нас их четыре большие зоны. Как и в Молодёжном парке - они разделены по годам. 1-3, 3-7, 7-10 лет. Плюс ко всему у нас тут появился скейт-парк. Первый, наверное, в Холодногорском районе и вообще в этой стороне города. Плюс ко всему, мы здесь добавили силовой блок - спортплощадки. Также тут появляется паркур-зона и стритбольная площадка на 3 кольца по аналогу с Молодёжным парком».



Анна, харьковчанка:



«Это, конечно, прекрасное место для детей и для подростков. Это очень классное событие и, я думаю, что мы часто будем сюда приходить. Геннадий Адольфович, спасибо Вам за этот прекрасный парк, за то, что Вы заботитесь о наших детях и это очень важно! Спасибо!»



Алина, харьковчанка:



«Было небезопасно здесь гулять с маленьким ребёнком, когда она только научилась ходить. Она падала часто, я бегала всё за ней следом. Конечно, всё поменялось, много всяких площадок. Особенно меня впечатлила эта скейт-площадка и баскетбол. Настолько круто и какие-то новые технологии, я в этом не понимаю, но когда ходишь здесь, то как будто ты приехал в другую страну. Детские площадки нравятся, хорошо, что они разделены на совсем маленьких и чуть-чуть постарше деток».



Юрий Анатолиевич, харьковчанин:



«Вы знаете, я поражён! Я недавно смотрел в Google карту, здесь был пустырь, трансформаторная будка, входные ворота и круглая клумба. Мгновенно. Вот это вот День города был и мы пришли сюда. Очень нравится, теперь отсюда нас не вытащишь. Прекрасно, молодцы, всё для детей! Здоровья и здорового окружения я всем желаю, в том числе и Геннадию Адольфовичу!»



Евгений Пасенов, заместитель директора Департамента коммунального хозяйства:



«В Холодногорском районе это первое, с чего мы начали, первый сквер и по заданию мэра мы двигаемся в районы теперь, уходим от центра. Двигаемся к районам, которые ближе к окраинам. Надеюсь, всем нравится».