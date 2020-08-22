22.08.2020 14:55

В Харькове появилась поляна Зубной феи (ФОТО)

В Индустриальном районе, на перекрестке улиц Библика и Северина Потоцкого харьковские коммунальщики создали новую инсталляцию, посвященную уходу за зубами.



Фото: Василий Голосный

На поляне разместились полутораметровая скульптура зуба из искусственных материалов, клумба с витаминами и фотозоны с Зубной феей и зубами.