В Харькове появилась поляна Зубной феи (ФОТО)

В Индустриальном районе, на перекрестке улиц Библика и Северина Потоцкого харьковские коммунальщики создали новую инсталляцию, посвященную уходу за зубами.
На поляне разместились полутораметровая скульптура зуба из искусственных материалов, клумба с витаминами и фотозоны с Зубной феей и зубами.
Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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