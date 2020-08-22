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22.08.2020  14:55   

В Харькове появилась поляна Зубной феи (ФОТО)

В Индустриальном районе, на перекрестке улиц Библика и Северина Потоцкого харьковские коммунальщики создали новую инсталляцию, посвященную уходу за зубами.


Фото: Василий Голосный

На поляне разместились полутораметровая скульптура зуба из искусственных материалов, клумба с витаминами и фотозоны с Зубной феей и зубами.

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Тэги:  зубная фея, зуб, харьков, коммунальщики, благоустройство
 
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