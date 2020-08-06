Главная Фото Общество В Харькове продолжают бороться с надписями и рекламой наркотиков на зданиях (ФОТО)
06.08.2020  13:22   

В Харькове продолжают бороться с надписями и рекламой наркотиков на зданиях (ФОТО)

С начала 2020 года харьковские коммунальщики закрасили более 2 тыс. вандальных надписей на зданиях, в том числе и с рекламой сайтов по продаже наркотических средств.


Фото: Василий Голосный
Об этом сегодня, 6 августа, сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.
 
«Наши коммунальные службы отслеживают адреса, где появляются надписи с рекламой наркотиков. Затем работники предприятий их закрашивают. На данный момент поступила информация о новых надписях на фасаде дома №91 по улице Мироносицкой, где в настоящее время мы эти надписи убираем. Также силами коммунальных служб будет восстановлена памятная доска по улице Гиршмана, 1, которую вандалы повредили надписями еще в марте. Всего нам необходимо отработать 2,5 тыс. адресов. В большей степени эти случаи зафиксированы в Московском, Шевченковском, Киевском и Индустриальном районах», - рассказал директор департамента.
 
Также он отметил, что в работах по закрашиванию надписей задействованы 1,5 тыс. дворников, которые обеспечены краской и необходимым инвентарем.
 
Помощь департаменту в отслеживании и закрашивании надписей на зданиях оказывает общественная организация «Единая нация».
 
«Наши активисты вместе с коммунальщиками закрашивают такие надписи. Мы стараемся привлечь к этой работе и горожан, потому как ни городская власть, ни полиция по отдельности не в состоянии отследить всех нарушителей. В нашей организации насчитывается около 40 активистов. Все они работают на добровольных началах», - отметил руководитель организации Борис Цветков.
 
И коммунальщики, и активисты обращаются к жителям Харькова с просьбой сообщать о вандальных надписях и рекламе психотропных и наркотических средств на зданиях в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».

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Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  реклама, наркотики, харьков
 
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