27.07.2020 15:44

В парке Горького харьковчане учились бальным танцам (ФОТО)

Научиться вальсу или лариноамериканському ча-ча-ча под открытым небом для всех желающих. В парке Горького профессиональные танцоры провели для людей почтенного возраста мастер-класс по танцам.



Фото: Василий Голосный

На ретро-зоне устроили своеобразную студию. Танцевали все! Ученики старательно слушали и выполняли движения так, как этого требовала наставники.



«Мы коренные харьковчане. Я родился здесь и вырос. Выучился, работаю и прославляю наш город не только на территории страны, но и за ее границами, на международных соревнованиях. Проходя здесь и видя, как все танцуют, радуются жизни, общаются, захотелось и себе что-то сделать для этого. Предложили провести мастер-класс, потанцевать вместе с ними, вместе с блоком Кернеса «Успешный Харьков». Вышло классно. Задавали вопросы. Иногда даже очень интересные, на которые сразу я и не смог ответить. Но было супер. Выучили все, все потанцевали. Говорят, чтобы приходил еще» - говорит Дмитрий Сашков, организатор Кубка мира по спортивным танцам и чемпионатов Украины.



«Возраст не помеха. Всегда учиться не поздно. Так что я воспринимаю положительно это. Возраст, да, - косточки болят, суставы болят, а это ритмическая гимнастика. Пенсия маленькая, ритмическая гимнастика дорогая, а тут бесплатно. Удовольствие мы получаем, людям даем удовольствие» - говорит Татьяна Михайловна, харьковчанка.



«Во время карантина, когда всем надоело сидеть дома, мы постарались сделать что-то приятное для наших пенсионеров прежде всего. Думаю, нам удалось. Все получили массу позитивных эмоций, все видели, как они участвовали, как они повторяли все движения. Спасибо нашим мастерам, которые все это демонстрировали. Я думаю, пенсионеры довольны. Мы тоже довольны, что помогли нашим пенсионерам разнообразить их жизнь и выходные» - говорит Павел Столбовой, представитель молодежного крыла «Блок Кернеса - Успешный Харьков».



На ретро-зоне за годы образовалось уже свое сообщество людей почтенного возраста. Они на танцы в парк приходят каждые выходные. Говорят, с танцами - и веселее, и здоровее.



«И зимой, и летом, и осенью, и весной приятно сюда приходить. Спасибо Кернесу Геннадию Адольфовичу. Он такое придумал, такую площадку, что есть где старикам встретиться. Он молодец!» - говорит Владимир Павлович, харьковчанин.



Ретро-зона парка Горького на выходных никогда не пустует. Люди почтенного возраста каждую субботу и воскресенье встречаются в 16 часов. Чтобы встретить своих друзей, пообщаться, потанцевать и зарядиться настроением на всю неделю.