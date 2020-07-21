21.07.2020 17:54

Что нового появилось в Саржином Яру (ФОТО)

Саржин Яр продолжают совершенствовать. Появился «Мамин дом», новые раздевалки, туалеты, в планах - парковки и продолжение велодорожек.



Фото: Василий Голосный

««Мамин дом» заработал в конце прошлой недели. Пока он работает в тестовом режиме - мы смотрим, что нужно молодым мамам и детям, как им ещё сделать комфортным пребывание в «Мамином доме». Он, действительно, был нужен на этом объекте по причине большого количества отдыхающих с маленькими детьми и которым в комфортных условиях можно было бы их перепеленать, подмыть и сделать всяческие мамины дела. Плюс, пока ещё открылся третий и последний туалет на территории Саржиного Яра, он находится в центральной части. В них, как и в прошлых двух туалетах, предусмотрен подъезд людей с ограниченными возможностями» - сообщил Евгений Пасенов, заместитель директора Департамента коммунального хозяйства.

«Случайно заметила на прогулке этот домик и сегодня его целенаправленно искала, потому, что очень удобно. Я могу здесь сама помыть руки, ребёнка перепеленать, помыть ей руки, поменять подгузник и посмотреть на себя в зеркало. Потому, что во взрослый туалет с ребёнком зайти не очень удобно. Поэтому я реально очень рада, что есть такое место. Очень круто, я очень довольна и, конечно, теперь отдых будет комфортней здесь, в Саржином Яру, с ребёнком» - говорит Юлия, молодая мама.

Еще в Саржином Яру заработала на полную и пользуется большим спросом, особенно в жару, «освежающая скамейка» в современном и модном стиле лофт. А рядом заработали новые комфортные раздевалки. Также новые раздевалки строятся у купели.

В Саржином Яру решают еще один важный вопрос - паркинг. Дело в том, что отдыхающие, которые приезжают на эту локацию из разных частей Харькова, не всегда могут спокойно оставить свою машину. Просто нет свободных мест. Скоро этот вопрос будет решен, уверяют коммунальщики.

«Сейчас, первым этапом, строится «зелёная парковка» на Отакара Яроша на 50 паркомест. В целом, ещё есть в планах построить парковку прямо с проспекта Науки, которая будет вмещать порядка 100 паркомест. В этом году пока ещё её не будет, но в ближайшем будущем мы дополним Саржин Яр паркоместами для удобства посетителей этого объекта» - сообщил Евгений Пасенов, заместитель директора Департамента коммунального хозяйства.

А для тех, кто любит приезжать в Саржин Яр на двухколесном транспорте, достраивается продолжение велодорожки:

«В части велодорожек мы заканчиваем Саржин Яр протяжённостью в 3,3 км плюс дополнительный 800-метровый выезд на парк Горького, который сейчас в процессе окончания. И второй выезд из Саржиного Яра, на Отакара Яроша в район перекрестка на улице Деревянко. Он сейчас в процессе монтажа. В этом году мы однозначно закончим и получим велодорожку с улицей Деревянко. А в планах соединить её с велодорожкой Лесопарка» - сообщил Евгений Пасенов.