19.03.2020 16:54

Геннадий Кернес и Александр Ярославский призвали предпринимателей и волонтеров объединиться, чтобы вместе противостоять коронавирусу (ФОТО)

В Харькове состоялось заседание антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом. Городской голова Геннадий Кернес и бизнесмен Александр Ярославский призвали предпринимателей и волонтеров объединиться, чтобы вместе противостоять опасной инфекции.



Фото: Василий Голосный

«Мы решили создать такую группу людей, которые могли бы поучаствовать своими возможностями в борьбе с коронавирусом. Эти возможности могут быть разные: вот Александр Владиленович [прим. ред: Ярославский] дает миллион долларов. Пять тысяч коробок, в которых по 40 штук тестов и так далее. Мы купили уже новые аппараты искусственного дыхания легких: была бюджетная сессия. Будем еще покупать оборудование и за частные деньги, и за бюджетные деньги. Но сейчас мы говорим о нас, как о людях, которые хотят для Харькова сделать дело», - сообщил Геннадий Кернес, Харьковский городской голова.

«Мы занимались подсчетом этих дополнительных расходов, как правильно сказал Геннадий Адольфович. Не бюджетных, а дополнительных. Харькову надо порядка 2,5 миллионов дополнительно и области, то, что мы посмотрели, надо порядка 2,5 миллионов - это 5 миллионов», - сообщил Александр Ярославский, бизнесмен.

Эти средства необходимы на приобретение медицинского оборудования: передвижных рентгенаппаратов, видеобронхоскопов, мониторов пациента, и тому подобное. На днях в Харьков доставят 200 000 тестов для выявления коронавируса.

«Я был у президента и там стоял вопрос о том, чтобы мы, бизнесмены, сбросились по два миллиона, надо было 25 миллионов на тесты. Это на 25 областей. И мы посоветовались и приняли решение, что эти два миллиона я потрачу в Харькове и Харьковской области. Фактически мой вклад - 3 миллиона» - сообщил Александр Ярославский, бизнесмен.

Позаботятся в городе и о незащищенных слоях населения. 100 000 наборов с продуктами питания и аптечки с лекарствами первой необходимости доставят пожилым людям, которые в этом нуждаются, отметил Геннадий Кернес.

«Мы выстроим систему обеспечения людей пожилого возраста, социальных групп продуктовыми наборами. А также мы еще решили, что мы будем делать медицинские аптечки. Для того, чтобы людям раздать эти медицинские аптечки, чтобы они могли знать, что у них есть первоочередные лекарства. Наши больницы (я буду говорить за город) все готовы к борьбе с коронавирусом, мы приобретаем новое оборудование и будем приобретать. А так же хочу сказать вам, что пока, слава Богу, у нас нет случаев коронавируса» - сообщил Геннадий Кернес, Харьковский городской голова.

В конференц-зале собрались известные бизнесмены, предприниматели, представители вузов, почетные граждане города Харькова, глава областного совета и мэр Харькова. Их объединила общая цель: преодоление коронавируса. Не присоединился к заседанию антикризисного штаба по непонятным причинам только губернатор Алексей Кучер. Хотя еще несколько дней назад сам призвал представителей бизнеса принять участие во встрече. Вместо себя Кучер делегировал заместителя Тараса Пастуха.