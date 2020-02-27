27.02.2020 19:24

На площади Свободы в Харькове готовятся встречать Масленицу (ФОТО)

28 февраля площади Свободы откроется масленичная ярмарка с блинами и другими угощениями, а 29 февраля и 1 марта состоится концертная программа, посвященная празднованию Масленицы.



Фото: Василий Голосный

В субботу, 29 февраля, на основной сцене с 16 до 18 часов выступят театр народной музыки «Обереги», а также коллективы Индустриального и Киевского районов. Программу посвятят масленичному понедельнику «Встреча», когда гостей приветствуют блинами и оладьями, и масленичному вторнику «Заигрывание», когда парни выбирают невест, а девушки - суженых.



В воскресенье, 1 марта, праздничные гуляния будут продолжаться с 12:00 и до самого вечера. Выступят коллективы Шевченковского, Слободского, Московского, Немышлянского, Новобаварского, Холодногорского и Основянского районов. С песнями и танцами они расскажут о среде - самом вкусном дне масленичной недели, о «разгульном» четверге, пятничных вечерницах у тещи и традиционных субботних посиделках у золовки. Завершат программу «Прощенным Воскресеньем», или «Целовальником», когда в последний день Сырной седмицы, готовясь к Великому посту, нужно было идти к родственникам и соседям и просить прощения за все проступки и нанесенные обиды.



Возле главной сцены будет работать арт-зона, где пройдут театрализованные интерактивные представления «Поляна сказок», «Волшебный лес», «Ледяная страна», «Угощение» и «Этти в городе».



Дефиле персонажей «Масляная семь дней гуляет» и сожжение чучела Марены состоится в воскресенье, 1 марта, с 17:45 до 18:00.