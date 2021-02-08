08.02.2021 12:52

Игорь Терехов обсудил с родительским коллективом благоустройство школы в Слободском районе (ФОТО)

В харьковских учебных заведениях продолжаются масштабные реконструкции. Родители учеников школы № 44 обратились к исполняющему обязанности Харьковского городского головы Игорю Терехову с рядом вопросов, связанных с оснащением школы.



Фото: Василий Голосный

После осмотра заведения и территории профильные службы получили задания на проведение ремонтных работ как в самом помещении, так и во дворе.

«Мамам хотелось, чтобы их детям было комфортно в учебных классах. Игорь Александрович вместе с нами осмотрел эти классы и дал нам поручение: в кабинете, где занимается первый класс, мы обязательно приведем в порядок потолок. В кабинете, где обучается седьмой класс - проблема была в плохом освещении и тоже уже в достаточно устаревшем потолке» - сообщила Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского городского совета.

Ольга Деменко добавила, что проблемой освещения будут заниматься комплексно, поскольку у детей портится зрение уже в начальных классах именно из-за нехватки света в кабинетах. Однако, ряд ремонтных работ в учреждении уже провели:

«Первая проблема у нас была - отопление. Мы поэтапно здесь восстанавливаем и ремонтируем тепловую систему. Сейчас родители говорят, что да, в школе тепло. Начали ремонтировать туалеты. Также проведены работы на кухне, в 2020 году большинство технологического оборудования было заменено. Есть возможность готовить детям хорошую, качественную пищу» - сообщила Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского городского совета.

Кроме этого, в школе № 44 проведут реконструкцию стадиона. Это должны быть масштабные работы, поэтому их начнут уже в 2022 году.

«В этом году мы не будем делать какие-то обрывочные, так сказать, работы. Мы спланируем работу на следующий год. И будем на следующий год серьезно благоустраивать территорию 44 школы. Будем планировать на следующий год современный школьный стадион» - сообщила Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского городского совета.

На сегодня в ста пяти школах города из ста восьмидесяти семи построены сверхсовременные стадионы.