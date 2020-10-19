19.10.2020 19:49

ФОТО: В гимназии №152 открылся современный компьютерный класс (РЕДПОСТ)

Открытие кабинета информатики состоялось сегодня, 19 октября, в Харьковской гимназии №152 (ул. Волонтерская, 57).



Фото: Василий Голосный

В мероприятии приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, родители школьников.

«Я рад, что мы открываем компьютерный класс. Именно отсюда идут все современные знания, именно здесь формируется база дальнейших успехов наших детей, их будущее профессиональное становление. Да, сегодня, в век диджитализации, практически все дети сидят в телефонах. И наша главная задача - научить их думать, жить, чувствовать, любить. Компьютерные технологии открывают перед нами большие возможности, но надо стремиться, чтобы они улучшали нашу жизнь, а не заменяли реальность и нормальное человеческое общение. Уверен, что учителя, родители справятся с такой задачей», - подчеркнул Игорь Терехов.

Отметим, что в прошлом году в гимназии также был открыт современный кабинет физики, а в этом - реконструирован школьный стадион.