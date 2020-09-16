16.09.2020 20:58

Фоторепортаж: В Харькове открыли еще одну группу для дошкольников (РЕДПОСТ)

Новую группу открыли сегодня, 16 сентября, в детском саду №440 в Московском районе.



Фото: Василий Голосный

Как сообщила заведующий детского сада №440 Татьяна Акимова, в новой группе будут воспитываться 25 детей четырехлетнего возраста. Ранее это помещение занимали начальные классы школы №98, но так как дошкольников стало больше, младшая школа перешла в основное здание учебного учреждения, а помещение группы вернули детскому саду.



В группе выполнили капитальный ремонт - заменили систему отопления, сантехнику, выполнили отделочные работы и установили новую мебель. В частности, комплект «Замок» детям подарил Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Также для развития детей приобрели комплект развивающих игр Фрёбеля и различные дидактические материалы.



«Мы очень ждали открытия этой группы, так как сад был переполнен, а теперь во всех группах будет комфортно и хорошо. Группа очень красивая. Для детей созданы все условия – новая игровая и спальная комнаты, много развивающих игр – магазин, аптека, больница, парикмахерская, кухня. А новые удобные парты и кровати можно поставить по санитарным нормам - на расстоянии метра», - рассказала Татьяна Акимова.



Она отметила, что всего в детском саду воспитываются 285 детей, и в будущем планируется открыть еще одну группу, под которую осталось помещение.



С открытием новой группы коллектив детского сада и родителей дошкольников поздравил председатель Администрации Московского района Олег Товкун, который передал детям игрушки.



«В 2017 году мы открыли в этом детском саду мини-стадион, а сегодня – новую группу, где созданы все условия для развития детей. Здесь они будут играть, учиться и готовиться к школе. Сфере образования в нашем городе уделяют очень большое внимание. Я бы сказал, что это приоритет в задачах Харьковского городского головы и его команды, и сегодняшнее событие - это реальный результат кропотливой работы», - подчеркнул Олег Товкун.



Отметим, что ремонт в новой группе детского сада №440 был выполнен за средства городского бюджета. Всего в этом году планируется открыть 10 групп в семи действующих детских садах в Киевском, Московском, Слободском, Основянском и Шевченковском районах. Также будет возобновлена работа детского сада №333 по пер. Ивана Каркача в Индустриальном районе.