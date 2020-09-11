11.09.2020 14:40

В университете городского хозяйства открыли галерею для студенческих проектов (ФОТО)

Выставочную галерею «Атриум» открыли сегодня, 11 сентября, в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова.



Фото: Василий Голосный

Это новое культурно-образовательное пространство, главная цель которого – презентовать студенческие креативные идеи, помочь развитию творчества молодых людей и интегрировать новые идеи в бизнес. В ходе открытия в галерее были представлены работы студентов разных специальностей, которые они выполнили во время карантина, – по основам изобразительного искусства, компьютерной графике и моделированию, а также курсовые проекты учащихся.

Как сообщил ректор университета Владимир Бабаев, позже в «Атриуме» будут представлены достижения студентов-архитекторов, а в начале сентября-октября планируется провести выставку работ народного художника Украины Виктора Ковтуна. По словам ректора, эта экспозиция в виде исключения будет открыта для всех желающих, но другие проекты в галерее будут закрыты для посетителей. Помещение зала предназначено не только для выставок, но также для презентации междисциплинарных проектов, конференций, форумов, шоурумов и учебных занятий.

«Это зал-трансформер, где позже будут установлены специальные шторы, чтобы разделить пространство, и здесь одновременно можно будет проводить несколько занятий для художников, архитекторов и учащихся других специальностей», - сообщил Владимир Бабаев.

С открытием выставочного зала коллектив университета и студентов поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что многие выпускники вуза работают на городских предприятиях и успешно развивают инфраструктуру Харькова. В частности, коллектив вуза работал над уникальными для Украины проектами Регионального центра услуг и Дома недвижимости.

«Город и университет динамично развиваются, отвечая требованиям времени. Сегодня мы наметили еще ряд направлений, по которым будем сотрудничать с вузом, и совершенно новое - это светодизайн мероприятий. Работы, которые представлены в этой галерее, в будущем также смогут быть реализованы в Харькове. Это очень знаковое событие для города, ведь новая галерея поможет раскрыть потенциал нового поколения талантливых молодых людей», - отметил первый вице-мэр.

Также в рамках открытия выставочной галерии председатель наблюдательного совета ЗАО «Харьковский плиточный завод» Валентин Шеветовский вручил награды победителям студенческого архитектурно-дизайнерского конкурса на лучшую разработку коллекции керамической плитки «TILE AS STYLE». Всего в нем приняли участие более 50 студентов. Победителям вручили ценные призы и сертификаты на участие в Международной выставке керамической плитки, аксессуаров и оборудования для ванных комнат «CERSAIE 2020», которая пройдет следующей осенью в Италии.