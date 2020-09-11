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11.09.2020  14:40   

В университете городского хозяйства открыли галерею для студенческих проектов (ФОТО)

Выставочную галерею «Атриум» открыли сегодня, 11 сентября, в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова.


Фото: Василий Голосный
Это новое  культурно-образовательное пространство, главная цель которого – презентовать студенческие креативные идеи, помочь развитию творчества молодых людей и интегрировать новые идеи в бизнес. В ходе открытия в галерее были представлены работы студентов разных специальностей, которые они выполнили во время карантина, – по основам изобразительного искусства, компьютерной графике и моделированию, а также курсовые проекты учащихся.
 
Как сообщил ректор университета Владимир Бабаев, позже в «Атриуме» будут представлены достижения студентов-архитекторов, а в начале сентября-октября планируется провести выставку работ народного художника Украины Виктора Ковтуна. По словам ректора, эта экспозиция в виде исключения будет открыта для всех желающих, но другие проекты в галерее будут закрыты для посетителей. Помещение зала предназначено не только для выставок, но также для презентации междисциплинарных проектов, конференций, форумов, шоурумов и учебных занятий.
 
«Это зал-трансформер, где позже будут установлены специальные шторы, чтобы разделить пространство, и здесь одновременно можно будет проводить несколько занятий для художников, архитекторов и учащихся других специальностей», - сообщил Владимир Бабаев.
 
С открытием выставочного зала коллектив университета и студентов поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что многие выпускники вуза работают на городских предприятиях и успешно развивают инфраструктуру Харькова. В частности, коллектив вуза работал над уникальными для Украины проектами Регионального центра услуг и Дома недвижимости.
 
«Город и университет динамично развиваются, отвечая требованиям времени. Сегодня мы наметили еще ряд направлений, по которым будем сотрудничать с вузом, и совершенно новое - это светодизайн мероприятий. Работы, которые представлены в этой галерее, в будущем также смогут быть реализованы в Харькове. Это очень знаковое событие для города, ведь новая галерея поможет раскрыть потенциал нового поколения талантливых молодых людей», - отметил первый вице-мэр.
 
Также в рамках открытия выставочной галерии председатель наблюдательного совета ЗАО «Харьковский плиточный завод» Валентин Шеветовский вручил награды победителям студенческого архитектурно-дизайнерского конкурса на лучшую разработку коллекции керамической плитки «TILE AS STYLE». Всего в нем приняли участие более 50 студентов. Победителям вручили ценные призы и сертификаты на участие в Международной выставке керамической плитки, аксессуаров и оборудования для ванных комнат «CERSAIE 2020», которая пройдет следующей осенью в Италии. 
 
Напомним, что ранее в университете городского хозяйства обновили Музей архитектора Алексея Бекетова.

Фотогалерея

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  галерея, атриум, харьков, бекетов, университет городского хозяйства
 
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