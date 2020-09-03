03.09.2020 15:08

В университете городского хозяйства обновили музей Бекетова (ФОТО)

Презентация обновленного музейного комплекса состоялась сегодня, 3 сентября, в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.



Фото: Василий Голосный

Как рассказал ректор университета Владимир Бабаев, за три года в рамках реконструкции были проведены работы по реставрации исторического пространства особняка по Куликовскому спуску, 12. Это здание считается памятником архитектуры XIX века, а с 1930 года в нем размещается университет городского хозяйства. Музейный комплекс получил новый экспозиционный зал и помещение для хранения архивных фондов.

«Музей академика архитектуры Алексея Бекетова получил обновленный вид, но приближенный к его историческому облику. Здесь собраны экспонаты истории архитектуры Слобожанщины, и значительная их часть посвящена личности и деятельности самого Бекетова. В музее работают первокурсники, которые знакомятся со всем, что делалось когда-то в университете. Вот, например, карта в единственном экземпляре от 1911 года, на которой нанесены сети канализации и водопровода. Ее нарисовали специалисты, которые потом работали в этом учебном заведении, когда оно было еще техникумом. Студенты изучают все это, проникаются прошлым и учатся в настоящем. В такие моменты понимаешь, что все это сделано не напрасно», - отметил Владимир Бабаев.

Во время презентации обновленного музейного комплекса почетным гостям, среди которых были заслуженные архитекторы и художники Украины, руководители строительных организаций, помогавших в реконструкции, почетные граждане города Харькова, показали новые экспозиции и реставрированные залы, в том числе посвященные Алексею Бекетову.

Как отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, именно этот выдающийся архитектор создавал внешний облик Харькова.

«Это был неординарный человек, и очень многие здания, которыми гордится наш город, построены по его проектам. И нужно отдать должное: эти проекты не устарели, они лишь становятся ценнее. Многие современные архитекторы учатся на наследии Бекетова. И я горд тем, что нам тоже удается творить архитектурную историю Харькова, поскольку сейчас мы реализуем новые проекты, которые останутся на многие годы и которыми Харьков, надеюсь, тоже будет гордиться», - подчеркнул Игорь Терехов.