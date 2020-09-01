01.09.2020 13:38

Игорь Терехов открыл в двух школах новые стадионы (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 1 сентября, посетил праздничные линейки в гимназии №152, а также в школах №93 и 137.



Фото: Василий Голосный

Первый вице-мэр поздравил учащихся с Днем знаний и отметил, что решение о проведении линеек в этих учебных учреждениях далось руководству города нелегко. При этом в ходе праздника были максимально соблюдены меры безопасности, в частности, в мероприятии участвовали только учащиеся 1-х и 11-х классов, а родители наблюдали за праздником в стороне.

«Сегодня вы - счастливые и красивые. Поверьте, нам непросто далось решение провести этот праздник, но мы не могли его не сделать, потому что в жизни каждого первоклассника первый звонок - это особое событие, как и в жизни будущих выпускников, которым в этом году предстоит принимать важное решение. Желаю вам здоровья, чтобы вы хорошо учились, потому что тот багаж знаний, который вы приобретете в школе, станет залогом успеха вашего будущего! Хочу выразить благодарность нашим дорогим учителям, ведь мы вверяем вам самое дорогое - наших детей. Уверен, вы воспитаете из них хороших людей. И, конечно же, спасибо нашим родителям, которые вкладывают душу и любовь в детей!» - отметил Игорь Терехов.

Подарком от города для воспитанников учебных учреждений №152 и 137 стало открытие новых современных многофункциональных спортивных стадионов.

«Для нашей школы и района сегодня знаменательный день, поскольку такого современного многофункционального стадиона наше учебное заведение ждало 48 лет. Мы гордимся нашим городом и командой мэра, которая делает Харьков красивым и комфортным!» - сказала директор общеобразовательной школы №137 Вита Кузуб.

«Для нашей гимназии в этом учебном году состоялось сразу два значимых события – открытие стадиона и открытие нового компьютерного класса. Мы благодарны городу за такую поддержку и заботу о наших детях!» - сказала директор гимназии №152 Людмила Луценко.

Отметим, что в этих учебных учреждениях к 1 сентября был выполнен ряд работ. В частности, в гимназии №152 отремонтировали пищеблок, оборудовали кабинеты физики и информатики, закупили комплекты одноместных парт и компьютерную технику. В школах №93 и 137 были заменены окна, проведен капремонт спортзала, туалетов и кровли. Также в 93-й школе установлено 16 видеокамер, оборудован кабинет биологии и ранее была реконструирована спортплощадка.

Напомним, всего в 2020 году в Харькове в рамках городской программы планируется открыть после реконструкции 25 школьных стадионов и 5 спортплощадок в детских садах.