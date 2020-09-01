Главная Фото Образование Игорь Терехов открыл в двух школах новые стадионы (ФОТО)
01.09.2020  13:38   

Игорь Терехов открыл в двух школах новые стадионы (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 1 сентября, посетил праздничные линейки в гимназии №152, а также в школах №93 и 137.


Фото: Василий Голосный
Первый вице-мэр поздравил учащихся с Днем знаний и отметил, что решение о проведении линеек в этих учебных учреждениях далось руководству города нелегко. При этом в ходе праздника были максимально соблюдены меры безопасности, в частности, в мероприятии участвовали только учащиеся 1-х и 11-х классов, а родители наблюдали за праздником в стороне.
 
«Сегодня вы - счастливые и красивые. Поверьте, нам непросто далось решение провести этот праздник, но мы не могли его не сделать, потому что в жизни каждого первоклассника первый звонок - это особое событие, как и в жизни будущих выпускников, которым в этом году предстоит принимать важное решение. Желаю вам здоровья, чтобы вы хорошо учились, потому что тот багаж знаний, который вы приобретете в школе, станет залогом успеха вашего будущего! Хочу выразить благодарность нашим дорогим учителям, ведь мы вверяем вам самое дорогое - наших детей. Уверен, вы воспитаете из них хороших людей. И, конечно же, спасибо нашим родителям, которые вкладывают душу и любовь в детей!» - отметил Игорь Терехов.
 
Подарком от города для воспитанников учебных учреждений №152 и 137 стало открытие новых современных многофункциональных спортивных стадионов.
 
«Для нашей школы и района сегодня знаменательный день, поскольку такого современного многофункционального стадиона наше учебное заведение ждало 48 лет. Мы гордимся нашим городом и командой мэра, которая делает Харьков красивым и комфортным!» - сказала директор общеобразовательной школы №137 Вита Кузуб.
 
«Для нашей гимназии в этом учебном году состоялось сразу два значимых события – открытие стадиона и открытие нового компьютерного класса. Мы благодарны городу за такую поддержку и заботу о наших детях!» - сказала директор гимназии №152 Людмила Луценко.
 
Отметим, что в этих учебных учреждениях к 1 сентября был выполнен ряд работ. В частности, в гимназии №152 отремонтировали пищеблок, оборудовали кабинеты физики и информатики, закупили комплекты одноместных парт и компьютерную технику. В школах №93 и 137 были заменены окна, проведен капремонт спортзала, туалетов и кровли. Также в 93-й школе установлено 16 видеокамер, оборудован кабинет биологии и ранее была реконструирована спортплощадка.
 
Напомним, всего в 2020 году в Харькове в рамках городской программы планируется открыть после реконструкции 25 школьных стадионов и 5 спортплощадок в детских садах.

Фотогалерея

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа, 1 сентября, терехов, харьков, 152 школа, холодногорский район
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.08 Образование Харківські школи готуються до прийому дітей в умовах карантину (ФОТО) 21.08 Образование Цього року в Харкові відкриють 25 шкільних стадіонів 20.08 Образование Родителям харьковских школьников разослали инструкции: что необычного будет в новом учебном году
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 