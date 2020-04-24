24.04.2020 13:12

В зданиях харьковской полиции проводят дезинфекцию (ФОТО)

Общественная организация «ЗооКонтроль» сегодня, 24 апреля, провела дезинфекцию в Следственном управлении ГУ МВД Украины в Харьковской области на ул. Веснина.



Фото: Василий Голосный

Как сообщил руководитель «ЗооКонтроля» Андрей Ревенко, инициативу дезинфицировать помещения, где работают правоохранители, поддержал Харьковский городской голова Геннадий Кернес. По словам руководителя организации, очень важно помочь полицейским, которые обеспечивают карантинные мероприятия и помогают снизить нагрузку на первую линию обороны – медицину.



Для дезинфекции используется генератор горячего тумана и украинский препарат «Бланидас Актив», безопасный для людей, но не для инфекций.



«При той концентрации, при которой мы его применяем, помещение становится чистым примерно через полчаса. В принципе, генератор горячего тумана - наиболее эффективное средство дезинфекции, потому что вещество распыляется и попадает во все щели, и коронавирусу «спрятаться» негде», - отметил Андрей Ревенко.



Руководитель организации подчеркнул, что будет проведена дезинфекция всех подразделений городской полиции. Дезинфицировать будут транспортные средства, оружие и все помещения, которые используются полицией. График составлен и согласован с Главным управлением Нацполиции в Харьковской области. Андрей Ревенко отметил, что, например, оружейная комната, где кроме одного человека, выдающего оружие, никого нет - может оставаться чистой больше недели, а дежурная часть, где постоянно много людей, - один-два дня.



По его словам, организация будет работать в Харькове, пока не отменят карантин, и готова проводить дезинфекцию также в медучреждениях города.