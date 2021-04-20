20.04.2021 16:20

В Харькове разворачивают дополнительные места для больных коронавирусом (ФОТО)

Еще одно отделение для больных COVID-19 открыли сегодня, 20 апреля, в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.



Фото: Василий Голосный

Как сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, 30 дополнительных мест для больных коронавирусом развернули в только что отремонтированном травматологическом детском отделении.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, мы приняли решение перепрофилировать это отделение на реанимационное для больных COVID-19. Для этого есть все необходимые условия, ко всем кроватям подведен кислород. Уже сегодня отделение готово принимать пациентов. В первую очередь сюда переведут тех больных, которые сейчас находятся на разных этажах этой больницы, чтобы разгрузить переполненные палаты. Таким образом, всего в больнице развернуто 270 коек для больных коронавирусом», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Вице-мэр также сообщила, что отделение начинает работать без так называемого «ковидного пакета», однако необходимые документы уже находятся на рассмотрении в Национальной службе здоровья Украины. Как только они будут приняты, отделение получит разрешение на закупку необходимых лекарств, а медицинские работники смогут получать предусмотренные законодательством надбавки за лечение пациентов с заболеванием COVID-19.

Как рассказал заведующий отделения детской травматологии Сергей Белашов, отделение обеспечено десятью аппаратами искусственной вентиляции легких и шестью настенными увлажнителями кислорода. Кроме того, все кровати обеспечены аппаратами Боброва, которые также могут оказывать респираторную терапию.

«Эта аппаратура позволяет нам проводить респираторную терапию высокого уровня. Также отделение имеет аппарат ультразвуковой диагностики для проведения инвазивных манипуляций. Мы имеем возможность мониторить ситуации с пневмониями, а также с помощью ультразвука оценивать динамику лечения», - рассказал завотделения.

Отметим, что на сегодня в городских больницах Харькова развернуто 900 мест для больных коронавирусом, 888 из которых обеспечены кислородом. Кроме того, жители города имеют возможность проходить лечение в областных больницах, в частности в областной инфекционной больнице №22, чернобыльском диспансере и госпитале ветеранов войны.