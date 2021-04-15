15.04.2021 11:18

Игорь Терехов: Харьков - это город цветов (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов посетил СКП «Харьковзеленстрой», чтобы ознакомиться с работой предприятия.



Фото: Василий Голосный

Работы в тепличном комплексе «Харьковзеленстроя», предприятия, которое выращивает посадочный материал для газонов города, всегда хватает. Как говорят цветоводы, саженцы - это как малые дети, постоянно требующие внимания.

Именно благодаря труду специалистов «Харьковзеленстроя» ежегодно Харьков становится ярким городом. Спрос на цветы всегда огромный, поэтому и планы предприятия - грандиозные. В этом году хотят вырастить один миллион двести тысяч растений, которые затем войдут в состав различных пейзажных цветников.

«300 тысяч выращиваем альтернатерии, иризины 150 тысяч, 130 тысяч ахирантеса двух видов, цинерарии - 110 тысяч. Это я всё называю тысячи, хотя к каждому растению нужно найти подход, вовремя уследить полив и все остальные мероприятия, которые необходимы при выращивании. Но своей любовью и своей заботой о цветах, достигается неплохое, я бы даже сказала, очень хорошее укоренение» - рассказывает Валентина Есаулова, главный агроном участка СКП «Харьковзеленстрой».

«Город Харьков считают городом цветов. Я безмерно благодарен сотрудникам "Зеленстроя". Эти люди, прежде всего, очень любят свой труд и гордятся тем, что они выращивают такие великолепные цветы и делают облик Харькова европейским» - сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Потребность мегаполиса в озеленении становится все больше, отметил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов, поэтому в планах - расширение тепличного комплекса.

«Потребность города сегодня на 100% не обеспечена. Город развивается, будут новые локации, нам нужно быть готовыми к этому и в перспективе мы должны зелёное хозяйство наше усилить, должны появиться новые теплицы, новые растения. Люди, которые здесь работают, всю душу отдают своему любимому делу. Это очень здорово» - отметил Игорь Терехов.