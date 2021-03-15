Игорь Терехов: Хочется видеть город чистым после зимы (ФОТО)

В рамках рабочей поездки в Саржин Яр Игорь Терехов встретился с людьми, выслушал их предложения и пожелания по обустройству территории после зимнего периода.
Какой бы гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея, не торопитесь ее реализовывать. Сегодня эмоции перевешивают логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
влажность:
давление:
ветер: