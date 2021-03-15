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15.03.2021  17:34   

Игорь Терехов: Хочется видеть город чистым после зимы (ФОТО)

В рамках рабочей поездки в Саржин Яр Игорь Терехов встретился с людьми, выслушал их предложения и пожелания по обустройству территории после зимнего периода.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Игорь Терехов отметил, что после зимы, когда расцветает природа, хочется и родной город видеть чистым и красивым. Поэтому ряд работ, направленных на наведение порядка в Саржином Яру после зимы, запланировали выполнить в ближайшие сроки.
 
«Уже сегодня тут очень много людей. И я понимаю, что людей будет только прибавляться. Поэтому требуют ремонта и тренажёры, подшипники надо менять – обратились ко мне ребята, которые здесь занимаются спортом. Посмотрели насчет сухих деревьев. К сожалению, эти деревья не находятся в зоне управления, в городе Харькове. Это ботанический сад. И они принадлежат Харьковскому университету имени Каразина. Но я обращусь к руководству университета с тем, чтобы мы вместе всё же убрали сухие деревья» - сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

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Тэги:  саржин яр, благоустройство, харьков, терехов
 
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