24.07.2020 12:43

В Харькове открылась выставка с дополненной реальностью «Вальс цветов» (ФОТО)

С 23 июля по 8 августа в галерее «Мистецтво Слобожанщины» экспонируется персональная выставка живописи с дополненной реальностью харьковской художницы Марии Лемешовой «Вальс цветов».



Фото: Василий Голосный

Выставка работ Марии Лемешовой «Вальс цветов» - это сочетание классики и современных технологий. Художница представила картины, которые взаимодействуют сразу с несколькими органами чувств.

В своих картинах Мария Лемешова совместила традиционную живопись на холсте с анимацией и музыкой. Увидеть и услышать виртуальную составляющую работ художницы можно при помощи смартфона.

В синтезе технологии дополненной реальности с картинами автору помог студент Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского «ХАИ» Владислав Лисовиченко.

Выставка проходит в малом зале галереи по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Время работы: ВТ - СБ, 11:00 - 19:00.