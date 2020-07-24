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24.07.2020  12:43   

В Харькове открылась выставка с дополненной реальностью «Вальс цветов» (ФОТО)

С 23 июля по 8 августа в галерее «Мистецтво Слобожанщины» экспонируется персональная выставка живописи с дополненной реальностью харьковской художницы Марии Лемешовой «Вальс цветов».


Фото: Василий Голосный
Выставка работ Марии Лемешовой «Вальс цветов» - это сочетание классики и современных технологий. Художница представила картины, которые взаимодействуют сразу с несколькими органами чувств.
 
В своих картинах Мария Лемешова совместила традиционную живопись на холсте с анимацией и музыкой. Увидеть и услышать виртуальную составляющую работ художницы можно при помощи смартфона.
 
В синтезе технологии дополненной реальности с картинами автору помог студент Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского «ХАИ» Владислав Лисовиченко.
 
Выставка проходит в малом зале галереи по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Время работы: ВТ - СБ, 11:00 - 19:00.

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Тэги:  выставка, картины, харьков, госпром, вальс цветов
 
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