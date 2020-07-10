10.07.2020 13:09

В Харькове проходят выставки петриковской росписи и художественного валяния (ФОТО)

С 3 по 18 июля в галерее «Мистецтво Слобожанщины» проходит выставка художественных работ валяных из шерсти Елены Кравчинский и его учеников «Готовь сани летом».



Фото: Василий Голосный

В экспозиции представлены картины, одежда, обувь, украшения, декоративные элементы, объемные фигуры из валяной шерсти и войлока.

Войлок - это плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти. Традиционная техника домашнего валяния - изготовление изделий из шерсти и их уплотнения с помощью сцепления и переплетения между собой волокон шерсти, возникла тысячи лет назад. Это старинное искусство, пройдя через различные исторические этапы, и сейчас является актуальным и имеет множество поклонников во всем мире.

Также, до 18 июля в малом зале галереи экспонируется персональная выставка петриковской росписи Анны Булгаковой «Цветущая традиция».

В работах Анны воплощена традиционная техника петриковской росписи и оригинальное авторское видение, гармония цвета и яркое настроение, а также большая любовь к этому искусству.

Выставки проводятся по адресу: г.. Харьков, площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Время работы выставки: вт - сб, 11:00 - 19:00. Вход - в защитной маске.