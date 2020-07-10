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10.07.2020  13:09   

В Харькове проходят выставки петриковской росписи и художественного валяния (ФОТО)

С 3 по 18 июля в галерее «Мистецтво Слобожанщины» проходит выставка художественных работ валяных из шерсти Елены Кравчинский и его учеников «Готовь сани летом».


Фото: Василий Голосный
В экспозиции представлены картины, одежда, обувь, украшения, декоративные элементы, объемные фигуры из валяной шерсти и войлока.
 
Войлок - это плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти. Традиционная техника домашнего валяния - изготовление изделий из шерсти и их уплотнения с помощью сцепления и переплетения между собой волокон шерсти, возникла тысячи лет назад. Это старинное искусство, пройдя через различные исторические этапы, и сейчас является актуальным и имеет множество поклонников во всем мире.
 
Также, до 18 июля в малом зале галереи экспонируется персональная выставка петриковской росписи Анны Булгаковой «Цветущая традиция».
 
В работах Анны воплощена традиционная техника петриковской росписи и оригинальное авторское видение, гармония цвета и яркое настроение, а также большая любовь к этому  искусству.
 
 
Выставки проводятся по адресу: г.. Харьков, площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Время работы выставки: вт - сб, 11:00 - 19:00. Вход - в защитной маске.

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Тэги:  выставка, валяние, харьков, шерсть, петриковская роспись
 
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