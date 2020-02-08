08.02.2020 13:34

В галерее «Мистецтво Слобожанщини» открылись сразу две художественных выставки (ФОТО)

В залах галереи разместились дебютная персональная выставка живописи и графики «Краски планеты, на которой ты не был» Дарьи Нагаец и выставка графики «Городские миражи» Татьяны Грибановой.



Фото: Василий Голосный

С 7 февраля по 29 февраля 2020 года в малом зале галереи экспонируется персональная выставка графики Татьяны Ильиничны Грибановой «Городские миражи».

Художница в своих графических работах показывает собственный взгляд на город: в разных образах, цветах, формах, смыслах. Это словно миражи, которые возникают и исчезают быстро, но могут оставить чувственный след в сердце. В произведениях Татьяны Грибановой город может быть как добрым и кротким, так и резким и холодным, но всегда динамичным, со своим собственным пульсом. Художница экспериментирует со светом и цветом, с абстрактными по своей форме композициями, чтобы передать эти ощущения.



Также до 29 февраля можно посетить дебютную персональную выставку живописи и графики Дарьи Нагаец «Краски планеты, на которой ты не был», которая проходит в большом зале галереи. На выставке представлены живописные и графические работы автора в жанре абстракция, интуитивная живопись.



Творчество Дарьи - это погружение в мир фантазий, мечтаний, искренности и глубокой философии.



Одним из характерных признаков работ художницы является синтез литературы и изобразительного искусства. Разносторонность художницы и ее широкий кругозор проявляются в сюжетах и ​​экспериментальном подходе к их выражению.



Адрес галереи «Мистецтво Слобожанщини»: Харьков, площадь Свободы, 5 (Госпром), время работы: с 11:00 до 19:00. Выходные дни понедельник и воскресенье.