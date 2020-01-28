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28.01.2020  15:48   

В ХНУ им. Каразина показали университетские сокровища (ФОТО)

28 января 2020 года в ХНУ им. Каразина открылась выставка «Университетские сокровища: коллекции Каразинского XIX - XXI веков».


Фото: Василий Голосный
На выставке представлены уникальные экспонаты и фотографии, показывающие разнообразие сокровищ университета, благодаря которым Харьковский университет находится среди ведущих украинских музейных центров.
 
Посетители выставки могут увидеть образцы из коллекций, хранящихся в музее природы, музее археологии, а также на факультетах и в лабораториях университета.
 
Также состоялась презентация видеопроекта «Современные голоса университетской классики». Видеопроект, в создании которого приняли участие представители университетского сообщества, представляет собой современное прочтение воспоминаний о Харьковском университете, актуализирует те образцы стиля и мировосприятия, которые были присущи классическому университету с момента его основания.
 
Выставка будет работать до начала марта 2020 года по адресу: площадь Свободы, 4, главный корпус университета, 2-й этаж, музей истории университета. Вход свободный.

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Тэги:  выставка, сокровища, харьков, каразин, университет
 
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