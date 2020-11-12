12.11.2020 13:54

ФОТО: Игорь Терехов ознакомился с новыми разработками завода «Свет шахтера» (РЕДПОСТ)

Презентация механизированного комплекса для шахт состоялась сегодня, 12 ноября, на Харьковском машиностроительном заводе «Корум Свет шахтера».



Фото: Василий Голосный

Как сообщили на предприятии, фактически это полный набор горно-шахтного оборудования, с помощью которого добывают и транспортируют уголь из лавы, обеспечивая высокую производительность и выполнение плановых показателей добычи. Оборудование, входящее в комплекс, изготовлено с применением специальных высоколегированных сталей и укомплектовано комплектующими европейских производителей.

Во время презентации генеральный директор завода «Корум Свет шахтера» Александр Ковальчук рассказал, что в условиях пандемии и спада в экономике украинские машиностроители развивают производство и создают передовую и востребованную технику, которая по качеству и стоимости конкурирует с мировыми производителями горно-шахтного оборудования.

«Кризис, вызванный коронавирусом, стал стимулом для поиска новых конструкторских решений и дальнейшего развития завода. Сегодня наше предприятие успешно функционирует, его продукция востребована и конкурентоспособна на внутреннем и международном рынках. Мы получаем новые заказы, есть стопроцентная загрузка персонала, а значит - стабильность и уверенность в завтрашнем дне всего коллектива. Завод уже формирует бизнес-план на следующий год, и, судя по всему, работы у нас будет еще больше», - отметил Александр Ковальчук.

Осмотрев новый комплекс и ознакомившись с его возможностями, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов подчеркнул, что разработка таких технологий является важным элементом энергетической безопасности страны.

«Городская власть активно взаимодействует с такими промышленными предприятиями, как «Свет шахтера», «Турбоатом», «ХТЗ» и другими гигантами, которые влияют на экономику города Харькова. Там сосредоточены наука, технологии, работают высокопрофессиональные коллективы. А сегодняшнее событие интересно тем, что этот механизированный комплекс будет передан шахтерам для угледобычи. А добыча угля - это гарантия стабильности энергетической системы Украины. И для нас важно, что харьковское предприятие приложило к этому руку и не собирается останавливаться на достигнутом», - отметил Игорь Терехов.

Первый вице-мэр также сообщил, что городская власть разрабатывает схему предоставления льгот на землю для промышленных предприятий, которые могли бы сэкономленные средства вкладывать в развитие производства. Среди этих предприятий - и «Свет шахтера».

«Нужно бережно относиться к своему промышленному потенциалу и таким предприятиям, которые дают высокую добавленную стоимость к своей продукции, за которыми стоят огромные коллективы», - подчеркнул Игорь Терехов.

Справка. Завод «Корум Свет шахтера» входит в компанию «Corum Group», которая, в свою очередь, является частью энергетической компании «ДТЭК Энерго». «Corum Group» является крупнейшим производителем горно-шахтного оборудования в Украине и объединяет предприятия в Харькове, Дружковке и Каменск-Шахтинском. Ключевые клиенты компании - 14 крупнейших добывающих холдингов, активы которых насчитывают 150 шахт и карьеров. Техника «Corum Group» работает на горнодобывающих предприятиях в 15 странах.