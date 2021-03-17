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17.03.2021  14:19   

Игорь Терехов: Окружная - это какой-то лабиринт и испытание для машин (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 17 марта проинспектировал ход выполнения ремонтных работ на харьковской Окружной дороге.


Фото: Василий Голосный
По словам начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Андрея Алексеева, на участке от Алексеевки в сторону Салтовки и в Роганском жилмассиве к ремонту уже приступили, на других участках – пока проводятся подготовительные работы. Планируется выполнить капитальный ремонт 58 км Окружной дороги.
 
Также он отметил, что в настоящее время разрабатывается проект установки на перекрестке дорог из Черкасской Лозовой и Пятихаток светофорного объекта, что позволит снизить аварийность перекрестка. К началу октября светофоры будут установлены. 
 
Игорь Терехов отметил, что глобальная реконструкция Окружной дороги является очень важной для харьковчан, города и его большой транспортной инфраструктуры. 
 
«В конце прошлого года я обратился к руководству «Укравтодора» и Президенту Украины по поводу глобальной реконструкции Окружной дороги, и эта инициатива была поддержана. Необходимые тендерные процедуры проведены, и в данный момент дорожники уже приступили к ремонтным работам. Дорога, конечно, находится в ужасном состоянии. Ее фактически не существует, это какой-то лабиринт и испытание для машин. Однако эта дорога – важная часть транспортной инфраструктуры Харькова», - подчеркнул Игорь Терехов. 
 
По его словам, чтобы в городе избежать заторов, Окружная дорога полностью перекрываться не будет, ремонтные работы будут проводиться частями. Реализация этого проекта рассчитана на два года.

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Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  окружная, харьков, терехов, дорога, укравтодор, ремонт
 
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