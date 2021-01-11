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11.01.2021  15:29   

ФОТО: Игорь Терехов проинспектировал общественный транспорт на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий

Весь транспорт: трамваи, троллейбусы и маршрутки должны отправляться в рейс исключительно чистыми. Такое задание перед Рождественскими праздниками дал секретарь городского совета Игорь Терехов.

Тогда он провел совещание с перевозчиками. Говорили о работе в период строгого карантина,  о дезинфекции транспорта и соблюдения в нем масочного режима.
 
В понедельник, 11 января, когда люди вышли после праздников на работу и количество пассажиров в транспорте выросло, Игорь Терехов проверил, как выполняются его поручения.
 
«Сегодня на маршруты вышли троллейбусы и автобусы уже помытые, я зашел внутрь автобуса и посмотрел, что там действительно наведен порядок. Что касается масок, сегодня масочный режим полностью соблюдается. Что касается раздачи масок, то с завтрашнего дня полностью будет организована раздача масок» - сообщил Игорь Терехов, секретарь Харьковского городского совета.

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Тэги:  транспорт, перевозчики, карантин, харьков, терехов
 
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