ФОТОРЕПОРТАЖ: Герои нашего времени за работой - РЕДПОСТ

В Харькове коммунальщики очищают контактные сети электротранспорта.
Как ранее сообщалось, в борьбе с обледенением контактных сетей электротранспорта были задействованы 4 вышки, 2 автомобиля по обслуживанию подстанций, автомобиль для буксировки троллейбусов. Обкатку линий с вечера и до раннего утра осуществляли 16 трамваев и 17 троллейбусов.
С обледенением проводов боролись 60 коммунальщиков.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня – дождь, мокрый снег, снег. Гололед, туман, видимость 200-500 м, днем налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
влажность:
давление:
ветер: