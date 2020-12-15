Главная Фото Дороги и Транспорт ФОТОРЕПОРТАЖ: Герои нашего времени за работой - РЕДПОСТ
15.12.2020  11:09   

ФОТОРЕПОРТАЖ: Герои нашего времени за работой - РЕДПОСТ

В Харькове коммунальщики очищают контактные сети электротранспорта.


Фото: Василий Голосный

Как ранее сообщалось, в борьбе с обледенением контактных сетей электротранспорта были задействованы 4 вышки, 2 автомобиля по обслуживанию подстанций, автомобиль для буксировки троллейбусов. Обкатку линий с вечера и до раннего утра осуществляли 16 трамваев и 17 троллейбусов.

С обледенением проводов боролись 60 коммунальщиков.

Фотогалерея

Тэги:  обледенение, электротранспорт, харьков, погода
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.12 Общество Мокрый снег и обледенение: в Харьковской области ожидается резкое ухудшение погоды (Карта)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 