15.12.2020 11:09

ФОТОРЕПОРТАЖ: Герои нашего времени за работой - РЕДПОСТ

В Харькове коммунальщики очищают контактные сети электротранспорта.



Фото: Василий Голосный

Как ранее сообщалось, в борьбе с обледенением контактных сетей электротранспорта были задействованы 4 вышки, 2 автомобиля по обслуживанию подстанций, автомобиль для буксировки троллейбусов. Обкатку линий с вечера и до раннего утра осуществляли 16 трамваев и 17 троллейбусов.

С обледенением проводов боролись 60 коммунальщиков.