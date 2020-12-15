ВИДЕО: Ситуация с электротранспортом в Харькове после ночи ледяного дождя – Facebook

Все маршруты трамваев вышли на линию, ситуация с троллейбусами несколько сложнее.
Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, акцентировав внимание, что всю ночь транспортники работали над очисткой контактной сети.
Так, в работе были задействованы 4 вышки, 2 автомобиля по обслуживанию подстанций, автомобиль для буксировки троллейбусов. Обкатку линий с вечера и до раннего утра осуществляли 16 трамваев и 17 троллейбусов. С обледеднением проводов боролись 60 коммунальщиков.
По словам Юрия Сидоренко, по состоянию на семь утра проезжаемость трамваев обеспечена полностью. Но, несмотря на все усилия сотрудников горэлектротранспорта, из-за ледяного дождя, который в разных частях города шел всю ночь, ситуация с троллейбусами немного хуже. Четыре маршрута пока не едут - №№6 (Основа), 12, 17 и 18 (П.Поле, ул.Рудика). Есть сложности с маршрутом 27 (ул.Холодногорская, ул.Дудинской).
«Просьба к харьковчанам планировать свои передвижения по городу с учетом тех сложностей, которые доставляет погода», – резюмировал Сидоренко.
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