23.10.2020 23:46

ФОТОРЕПОРТАЖ: На сложном перекрестке в районе Велозаводского моста заработали светофоры (РЕДПОСТ)

На сложном перекрестке в районе Велозаводского моста, которого опасалось большинство водителей и где случались почти ежедневно автомобильные аварии, установили светофоры.



Фото: Василий Голосный

Одно из самых сложных перекрестков города Харькова: пересечение Московского проспекта с ул. Ак. Павлова и Полевой. Именно здесь происходило наибольшее количество ДТП, а в часы пик здесь сплошной затор. Для безопасности автомобилистов и пешеходов на этом перекрестке в районе Велозаводского моста установили светофоры.



23 октября на объекте состоялось выездное совещание первого вице-мэра города Харькова Игоря Терехова. Были приглашены подрядчики, проектировщики, руководители всех департаментов и служб, отвечающих за дорожную инфраструктуру и городской транспорт. Игорь Терехов осмотрел результаты работ проектировщиков и дорожников.



«Очень сложный объект, очень сложная развязка. Очень долго мы проектировали и правильно вырабатывали проектное решение, как сделать здесь развязку. Мы сегодня запустили очень удобный светофорный объект, заканчиваем асфальтировку. И к завтрашнему дню тут полностью будет обеспечена проезжаемость. Эта развязка действительно очень важна. Потому, что идет огромный поток машин по Московскому проспекту и всегда здесь были заторы» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.



Как рассказал старший мастер службы транспортной инфраструктуры КП «Горэлектротранссервис» Юрий Петухов, всего на перекрестке установлено 19 светофоров - 11 транспортных и восемь пешеходных.



Транспортный узел у Велозаводского моста находится на глобальной реконструкции. В муниципалитете говорят, что заменили все, что можно.



«Здесь выполнен огромнейший объем работ. Здесь идет большое количество сетей, которые мы вынуждены были переложить. Кроме того, здесь появились островки безопасности для безопасного перехода пешеходов - для нас это тоже очень важный вопрос» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.



Также полностью заменили уличное освещение, контактную сеть для электротранспорта, предусмотрели и специальные места для остановок общественного транспорта.



«Чтобы выполнить все требования безопасности, мы создали остановочные карманы. Даже, когда будет стоять на остановке общественный транспорт, он не будет мешать движению по Московскому проспекту. В следующем году мы должны еще построить большие платформы на участке до Ак. Павлова. Люди, выходящие из трамвая, во-первых, не будут прыгать с высоты. Во-вторых, они смогут на любой из пешеходных переходов или в районе Полевой, или Ак. Павлова безопасно пойти по островку. Ну и, одновременно, это исключит разворот транспорта на этом участке» - сообщил Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры.