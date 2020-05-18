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18.05.2020  14:01   

В Харькове для удобства водителей на дорогах устанавливают видеокамеры (ФОТО)

В Харькове, по инициативе городского головы, с целью оптимизации дорожного движения на дорогах начали устанавливать камеры видеонаблюдения.


Фото: Василий Голосный
Сейчас монтаж видеокамер проводится на шестнадцати перекрестках по проспекту Гагарина.
 
«По распоряжению  харьковского городского головы Геннадия Кернеса регулярно ведутся работы по оптимизации дорожного движения. В данный момент планируется установить 19 камер с распознаванием номерных знаков автомобилей, 46 камер обзорного плана: вы видите ситуацию на дорогах, переключение светофоров, пешеходные переходы. Также установим две трафи-камеры, которые будут вести подсчет транспортных средств и показывать нагрузку на наши магистрали» - сообщил Евгений Березовский, прораб ИГК «Инфотех».
 
Запись изображения будет происходить круглосуточно. На данный момент хранилище позволяет сохранять информацию в течение 20 дней.
 
«На базе предприятия «ГЭТ-сервис» находится мониторинговый центр, где операторы круглосуточно производят мониторинг всех светофорных объектов, оптимизируя это все под «зелёную волну», чтобы участникам движения было легче осуществлять проезд в центр города» - сообщил Евгений Березовский, прораб ИГК «Инфотех».
 
Водители такими новациями довольны, говорят, это, возможно, действительно поспособствует улучшению автодвижения.
 
«Вообще то его нужно оптимизировать по той причине, что транспорта стало больше, и желательно, чтобы пропускная способность увеличилась. А тут, получается, светофоры по разному работают. Некоторые должны работать с меньшим интервалом, а некоторые с большим, относительно дороги, главная или второстепенная. Вот это, конечно, надо отрегулировать. А если оно даст положительный результат, то всё будет хорошо» - рассказывает Юрий, водитель.
 
Оснащение автодорог города видеокамерами начали с проспекта Гагарина не случайно, говорит представитель подрядной организации. Именно этот участок города один из самых оживленных - здесь пересекаются и сходятся в одну магистраль две мощных трассы, по направлению к центру Харькова. В перспективе камеры видеонаблюдения планируют установить вдоль Московского проспекта и по улице Клочковской.

«Мы планируем установку видеокамер более чем на двухстах перекрестках для дальнейшего контроля транспортных потоков» - сообщил Евгений Березовский, прораб ИГК «Инфотех»

 

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Тэги:  видеонаблюдение, дорожное движение, харьков, проспект гагарина
 
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