18.05.2020 14:01

В Харькове для удобства водителей на дорогах устанавливают видеокамеры (ФОТО)

В Харькове, по инициативе городского головы, с целью оптимизации дорожного движения на дорогах начали устанавливать камеры видеонаблюдения.



Фото: Василий Голосный

Сейчас монтаж видеокамер проводится на шестнадцати перекрестках по проспекту Гагарина.

«По распоряжению харьковского городского головы Геннадия Кернеса регулярно ведутся работы по оптимизации дорожного движения. В данный момент планируется установить 19 камер с распознаванием номерных знаков автомобилей, 46 камер обзорного плана: вы видите ситуацию на дорогах, переключение светофоров, пешеходные переходы. Также установим две трафи-камеры, которые будут вести подсчет транспортных средств и показывать нагрузку на наши магистрали» - сообщил Евгений Березовский, прораб ИГК «Инфотех».

Запись изображения будет происходить круглосуточно. На данный момент хранилище позволяет сохранять информацию в течение 20 дней.

«На базе предприятия «ГЭТ-сервис» находится мониторинговый центр, где операторы круглосуточно производят мониторинг всех светофорных объектов, оптимизируя это все под «зелёную волну», чтобы участникам движения было легче осуществлять проезд в центр города» - сообщил Евгений Березовский, прораб ИГК «Инфотех».

Водители такими новациями довольны, говорят, это, возможно, действительно поспособствует улучшению автодвижения. «Вообще то его нужно оптимизировать по той причине, что транспорта стало больше, и желательно, чтобы пропускная способность увеличилась. А тут, получается, светофоры по разному работают. Некоторые должны работать с меньшим интервалом, а некоторые с большим, относительно дороги, главная или второстепенная. Вот это, конечно, надо отрегулировать. А если оно даст положительный результат, то всё будет хорошо» - рассказывает Юрий, водитель. Оснащение автодорог города видеокамерами начали с проспекта Гагарина не случайно, говорит представитель подрядной организации. Именно этот участок города один из самых оживленных - здесь пересекаются и сходятся в одну магистраль две мощных трассы, по направлению к центру Харькова. В перспективе камеры видеонаблюдения планируют установить вдоль Московского проспекта и по улице Клочковской.



«Мы планируем установку видеокамер более чем на двухстах перекрестках для дальнейшего контроля транспортных потоков» - сообщил Евгений Березовский, прораб ИГК «Инфотех»