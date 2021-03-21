Вечерний Харьков в конце марта (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 21 марта День хорош для налаживания семейных отношений, планирования и организации любых мероприятий. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 22 марта День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег, дождь.