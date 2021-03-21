Вечерний Харьков в конце марта (ФОТО)

Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
День хорош для налаживания семейных отношений, планирования и организации любых мероприятий. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег, дождь.
Ежегодно в третье воскресенье марта в Украине отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
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