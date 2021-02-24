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24.02.2021  09:46   

Саржин Яр в феврале (ФОТО)


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

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Тэги:  саржин яр, снег, харьков, пейзаж
 
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