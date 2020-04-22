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22.04.2020  10:36   

Фонтаны возле ХНАТОБа и Зеркальной струи вечером (ФОТО)

В Харькове продолжают пробуждаться фонтаны после зимней спячки.


Фото: Василий Голосный

Как ранее сообщалось, до майских праздников планируют запустить все 16 фонтанов, включая озеро в саду Шевченко. После запуска все фонтаны будут работать более полугода - до первых морозов.

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Тэги:  фонтан, хнатоб, харьков, зеркальная струя, пейзаж
 
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