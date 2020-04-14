В Харькове заработали фонтаны (ФОТО)

На площадке возле Харьковского оперного театра заработали первые фонтаны.
«Фонтан является гидротехническим сооружением. Его нужно правильно эксплуатировать, правильно законсервировать, правильно запустить в работу. Что, собственно, было и выполнено. Фонтаны заработали с вчерашнего дня. Все городские фонтаны будут запущены до майских праздников» - сообщил Алексей Богач, директор Департамента коммунального хозяйства.
Всего в городе 16 фонтанов, включая озеро в саду Шевченко. После запуска все фонтаны будут работать более полугода - до первых морозов.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без осадков, заморозки (до 1°c мороза в воздухе). Днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с, ближе к вечеру ожидается дождь.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
влажность:
давление:
ветер: