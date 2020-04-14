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14.04.2020  18:50   

В Харькове заработали фонтаны (ФОТО)

На площадке возле Харьковского оперного театра заработали первые фонтаны.


Фото: Василий Голосный

«Фонтан является гидротехническим сооружением. Его нужно  правильно эксплуатировать, правильно законсервировать, правильно запустить в работу. Что, собственно, было и выполнено. Фонтаны заработали с вчерашнего дня. Все городские фонтаны будут запущены до майских праздников» - сообщил Алексей Богач, директор Департамента коммунального хозяйства.
 
Всего в городе 16 фонтанов, включая озеро в саду Шевченко. После запуска все фонтаны будут работать более полугода - до первых морозов.

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Тэги:  фонтан, харьков, хнатоб
 
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