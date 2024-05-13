13.05.2024 19:34

У харківській підземній школі стартували заняття (фото)

У першій підземній школі, збудованій в Індустріальному районі 13 травня почалися повноцінні заняття.



Фото: РЕДПОСТ

Як розповіла начальник Управління освіти Індустріального району Олена Збицька, як і в метро, навчання в підземній школі проходитиме у змішаному форматі: частину занять діти відвідуватимуть дистанційно, а частину - очно. Так, для учнів 1-4 класів в підземній школі проводитимуть по три уроки, для старших - по чотири, повідомляє РЕДПОСТ

Сьогодні навчання в цій школі почали 230 дітей. А з 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, у тому числі понад 200 першокласників.

«Ми намагалися створити такі умови, як у звичайній школі. Тому у нас є класи, ресурсна кімната для занять з психологом та педагогічний воркшоп, де викладачі збираються в перервах між уроками. Також є буфет та медичний кабінет», - розповіла Олена Збицька.

Також вона повідомила, що підземну школу обрано пунктом для проведення національного мультипредметного тесту.

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