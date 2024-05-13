13.05.2024 19:19 Дмитро Колонєй
У Харкові нужденні можуть отримати необхідну допомогу: де саме
У Харкові діють пункти «Допоможи ближньому».
У Харкові нужденні можуть отримати необхідну допомогу: де саме
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова продовжують працювати пункти «Допоможи ближньому», де нужденні можуть отримати:
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одяг
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взуття,
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ковдри,
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посуд,
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засоби гігієни
-
побутове приладдя.
Допомогу надають
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людям похилого віку,
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особам з інвалідністю,
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ВПО, евакуйованим з прикордонних територій та інш.
Де та як діють пункти допомоги
Отримати речі в пунктах «Допоможи ближньому» в терцентрах усіх районів міста можна з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 15:00 (перерва - з 12:00 до 13:00). Туди ж усі охочі можуть передати будь-яку гуманітарну допомогу (уточнення - за вказаними на фото телефонами).
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