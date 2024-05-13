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13.05.2024  19:19   Дмитро Колонєй

У Харкові нужденні можуть отримати необхідну допомогу: де саме

У Харкові діють пункти «Допоможи ближньому».


У Харкові нужденні можуть отримати необхідну допомогу: де саме
Як  повідомляє РЕДПОСТ, у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова продовжують працювати пункти «Допоможи ближньому», де нужденні можуть отримати:
 
  • одяг
  • взуття,
  • ковдри,
  • посуд,
  • засоби гігієни
  • побутове приладдя.
 
Допомогу надають
  • людям похилого віку,
  • особам з інвалідністю,
  • ВПО, евакуйованим з прикордонних територій та інш.

Де та як діють пункти допомоги

 
Отримати речі в пунктах «Допоможи ближньому» в терцентрах усіх районів міста можна з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 15:00 (перерва - з 12:00 до 13:00). Туди ж усі охочі можуть передати будь-яку гуманітарну допомогу (уточнення - за вказаними на фото телефонами).
 
Тэги:  допомога, агрессия россии, харків
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