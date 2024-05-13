13.05.2024 19:19 Дмитро Колонєй

У Харкові нужденні можуть отримати необхідну допомогу: де саме

У Харкові діють пункти «Допоможи ближньому».



У Харкові нужденні можуть отримати необхідну допомогу: де саме



Як повідомляє РЕДПОСТ , у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова продовжують працювати пункти «Допоможи ближньому», де нужденні можуть отримати:

одяг

взуття,

ковдри,

посуд,

засоби гігієни

побутове приладдя.

Допомогу надають

людям похилого віку,

особам з інвалідністю,

ВПО, евакуйованим з прикордонних територій та інш.

Де та як діють пункти допомоги

Отримати речі в пунктах «Допоможи ближньому» в терцентрах усіх районів міста можна з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 15:00 (перерва - з 12:00 до 13:00). Туди ж усі охочі можуть передати будь-яку гуманітарну допомогу (уточнення - за вказаними на фото телефонами).