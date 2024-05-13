13.05.2024 19:50 Євген Клочко

Ігор Терехов: "Харків завжди підтримував і завжди підтримуватиме своїх захисників"

Харківський міський голова Ігор Терехов закликав депутатів всіх рівнів долучитися своїми власними коштами до оборони Харкова.



Ігор Терехов

Про це очільник Харкова написав с своєму тг-каналі, повідомляє РЕДПОСТ

«Знаходжуся у тісному контакті з командирами підрозділів, що боронять місто та область. Знаю їхні потреби, і маю сказати - Харків вже виділив кошти деяким бригадам, а найближчим часом перерахує гроші й решті наших захисників. Мова йде про мільйони й мільйони, аби військові могли закупити необхідне для знищення ворога», - йдеться в повідомленні.

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Окрім цього Ігор Терехов також закликав місцевий бізнес, депутатів міської ради, обранців обласної та районних рад регіону, а також депутатів Верховної Ради України від Харкова та області долучитися власними грошима до захисту міста та регіону.

«Разом відстоїмо Харківську область та славетне місто-герой Харків! Слава Україні!», - резюмував Терехов.