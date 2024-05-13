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13.05.2024  19:50   Євген Клочко

Ігор Терехов: "Харків завжди підтримував і завжди підтримуватиме своїх захисників"

Харківський міський голова Ігор Терехов закликав депутатів всіх рівнів долучитися своїми власними коштами до оборони Харкова.


Ігор Терехов
Про це очільник Харкова написав с своєму тг-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.
 
«Знаходжуся у тісному контакті з командирами підрозділів, що боронять місто та область. Знаю їхні потреби, і маю сказати - Харків вже виділив кошти деяким бригадам, а найближчим часом перерахує гроші й решті наших захисників. Мова йде про мільйони й мільйони, аби військові могли закупити необхідне для знищення ворога», - йдеться в повідомленні.
 
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Окрім цього Ігор Терехов також закликав місцевий бізнес, депутатів міської ради, обранців обласної та районних рад регіону, а також депутатів Верховної Ради України від Харкова та області долучитися власними грошима до захисту міста та регіону. 
 
«Разом відстоїмо Харківську область та славетне місто-герой Харків! Слава Україні!», - резюмував Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що у Вовчанській громаді росіяни насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі.
 
Тэги:  ігор терехов, допомога зсу
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