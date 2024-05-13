13.05.2024 20:12 Дмитро Колонєй

Спортсмени з Харківщини вибороли десятки нагород на чемпіонаті Європи з армреслінгу

Армреслери Харківщини стали чемпіонами та призерами континентальної першості.

Як повідомляє РЕДПОСТ чемпіонат Європи з армреслінгу відбувався у Словаччині з 2 по 12 травня 2024 року. Спортсмени Харківської області здобули 13 золотих, 10 срібних та 5 бронзових нагород.

В чемпіонаті взяли участь понад 1000 спортсменів з 25 країн, які боролися за медалі в усіх вікових категоріях, а також за нагороди в пара-армрестлінгу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору.

Переможцями та призерами чемпіонату з армрестлінгу в своїх вагових категоріях стали:

Вікторія Ілюшина,

Єлизавета Морозова,

Артем Попов,

Мирослава Морозова,

Тимур Кувандіков.

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В змаганнях з пара-армрестлінгу переможцями та призерами стали:

Марія Чумак,

В’ячеслав Хіхлов,

Павло М’ясоєдов,

Юлія Сапелкіна,

Анна Судніцина,

Павло Ус,

Руслан Чулієв,

Єгор Манцевич,

Тетяна Немчанова,

Анатолій Потьомкін,

Сергій Ясинський,

Іван Комар,

Олексій Євтухов.

В командному заліку збірна України з пара-армрестлінгу посміла перше місце серед жінок та друге серед чоловіків.