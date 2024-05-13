13.05.2024 20:12 Дмитро Колонєй
Спортсмени з Харківщини вибороли десятки нагород на чемпіонаті Європи з армреслінгу
Армреслери Харківщини стали чемпіонами та призерами континентальної першості.
Як повідомляє РЕДПОСТ чемпіонат Європи з армреслінгу відбувався у Словаччині з 2 по 12 травня 2024 року. Спортсмени Харківської області здобули 13 золотих, 10 срібних та 5 бронзових нагород.
В чемпіонаті взяли участь понад 1000 спортсменів з 25 країн, які боролися за медалі в усіх вікових категоріях, а також за нагороди в пара-армрестлінгу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору.
Переможцями та призерами чемпіонату з армрестлінгу в своїх вагових категоріях стали:
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Вікторія Ілюшина,
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Єлизавета Морозова,
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Артем Попов,
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Мирослава Морозова,
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Тимур Кувандіков.
В змаганнях з пара-армрестлінгу переможцями та призерами стали:
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Марія Чумак,
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В’ячеслав Хіхлов,
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Павло М’ясоєдов,
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Юлія Сапелкіна,
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Анна Судніцина,
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Павло Ус,
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Руслан Чулієв,
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Єгор Манцевич,
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Тетяна Немчанова,
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Анатолій Потьомкін,
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Сергій Ясинський,
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Іван Комар,
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Олексій Євтухов.
В командному заліку збірна України з пара-армрестлінгу посміла перше місце серед жінок та друге серед чоловіків.
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