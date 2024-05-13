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13.05.2024  20:12   Дмитро Колонєй

Спортсмени з Харківщини вибороли десятки нагород на чемпіонаті Європи з армреслінгу

Армреслери Харківщини стали чемпіонами та призерами континентальної першості.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ чемпіонат Європи з армреслінгу відбувався у Словаччині з 2 по 12 травня 2024 року. Спортсмени Харківської області здобули 13 золотих, 10 срібних та 5 бронзових нагород.
 
В чемпіонаті взяли участь понад 1000 спортсменів з 25 країн, які боролися за медалі в усіх вікових категоріях, а також за нагороди в пара-армрестлінгу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору.
 
Переможцями та призерами чемпіонату з армрестлінгу в своїх вагових категоріях стали:
  • Вікторія Ілюшина,
  • Єлизавета Морозова,
  • Артем Попов,
  • Мирослава Морозова,
  • Тимур Кувандіков. 
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В змаганнях з пара-армрестлінгу переможцями та призерами стали:
  • Марія Чумак,
  • В’ячеслав Хіхлов,
  • Павло М’ясоєдов,
  • Юлія Сапелкіна,
  • Анна Судніцина,
  • Павло Ус,
  • Руслан Чулієв,
  • Єгор Манцевич,
  • Тетяна Немчанова,
  • Анатолій Потьомкін,
  • Сергій Ясинський,
  • Іван Комар, 
  • Олексій Євтухов. 
 
В командному заліку збірна України з пара-армрестлінгу посміла перше місце серед жінок та друге серед чоловіків.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, армреслінг
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