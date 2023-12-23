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23.12.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав дітей з прийдешнім Різдвом (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 22 грудня взяв участь у святковому заході з нагоди Різдва під назвою «Дитячі різдвяні розваги», передає РЕДПОСТ .


Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ
Під час свята також відбувся телеміст між дітьми, які зараз проживають у Харкові, та маленькими харківʼянами, які після 24 лютого 2022 року разом зі своїми родинами були вимушені переїхати за кордон.
 
«Наші свята ми відзначаємо завдяки Збройним Силам України. І я хочу, щоб усі - і дорослі, і малі - памʼятали про це. Вітаю всіх з Різдвом та Новим роком і бажаю, щоб мрії про перемогу і мир здійснилися яйнайшвидше», - зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківському метрополітені щодня проходять концерти.

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Тэги:  харків, ігор терехов, різдво
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