23.12.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав дітей з прийдешнім Різдвом (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 22 грудня взяв участь у святковому заході з нагоди Різдва під назвою «Дитячі різдвяні розваги», передає РЕДПОСТ .



Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ

Під час свята також відбувся телеміст між дітьми, які зараз проживають у Харкові, та маленькими харківʼянами, які після 24 лютого 2022 року разом зі своїми родинами були вимушені переїхати за кордон.

«Наші свята ми відзначаємо завдяки Збройним Силам України. І я хочу, щоб усі - і дорослі, і малі - памʼятали про це. Вітаю всіх з Різдвом та Новим роком і бажаю, щоб мрії про перемогу і мир здійснилися яйнайшвидше», - зазначив Ігор Терехов.

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